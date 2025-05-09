Çorum Yeşilay'dan kadınlara yönelik taş tozu saksı yapım atölyesi

Gönüllülük çalışmalarda kadınların birbirine destek olması gerektiğini belirten Batur, bunu sağlamak amacıyla etkinlikler düzenlediklerini kaydetti.

Kadın Komisyonu Başkanı Rukiye Batur, kadınların birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini bildirdi.

Yeşilay Çorum Şubesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kadın Komisyonu ile Yeşilay Danışmanlık Merkezince (YEDAM) ortaklaşa düzenlenen etkinliğe Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Şube Başkanı Bedriye Cengil, Kadın Komisyonu Başkanı Rukiye Batur, şube personeli ve üye kadınlar katıldı.

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