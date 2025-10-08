Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Boyabat Barajı sahil yolunda iyileştirme çalışması başladı

        Çorum'un Kargı ilçesinde Boyabat Barajı sahil yolunda iyileştirme çalışmaları başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 19:57 Güncelleme: 08.10.2025 - 19:57
        Boyabat Barajı sahil yolunda iyileştirme çalışması başladı
        Çorum'un Kargı ilçesinde Boyabat Barajı sahil yolunda iyileştirme çalışmaları başlatıldı.

        AK Parti Çorum Milletvekili Avukat Oğuzhan Kaya, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, AK Parti Kargı İlçe Başkanı Gülhan Demiral, Karayolları Bölge Müdürlüğü görevlileriyle, Maksutlu köyünden Sinanözü köyüne kadar uzanan Boyabat Barajı sahil yolununda inceleme yaptı.

        Kaya, çalışmayla bölgenin ulaşım altyapısının güçlendirileceğini söyledi.

        İlk etapta mevcut yolun fiziki şartlarının iyileştirileceğini belirten Kaya, "Ardından sıcak asfalt kaplama işlemiyle yolu modern standarda kavuşturacağız. Böylece hem bölge halkı hem de sahil yolunu kullanan vatandaşlarımız daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanına sahip olacak." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

