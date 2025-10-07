Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum Emek ve Demokrasi Platformundan Filistin'e destek yürüyüşü

        Çorum Emek ve Demokrasi Platformunca Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 20:55 Güncelleme: 07.10.2025 - 21:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum Emek ve Demokrasi Platformundan Filistin'e destek yürüyüşü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum Emek ve Demokrasi Platformunca Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

        Özdoğanlar kavşağında bir araya gelen platform üyeleri, "Katil İsrail, Filistin'den defol", "Filistin halkı yalnız değildir" şeklinde sloganlar attı.

        Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Bahabey Caddesi'nden Kadeş Barış Meydanı'na yürüyen grup, İsrail'e tepkilerini dile getirdi.

        Platform sözcüsü avukat Ahmet Özdel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Filistin halkının tarihin en büyük acılarından birini yaşadığını söyledi.

        Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun uluslararası sularda İsrail ordusunun saldırısına uğradığını hatırlatan Özdel, "40'tan fazla ülkeden yüzlerce gönüllünün yer aldığı bu barışçıl girişime yapılan saldırı, yalnızca uluslararası hukukun ihlali değil, insanlığın ortak vicdanına vurulmuş bir darbedir." dedi.

        Gazze'nin yıllardır ablukayla kuşatma altında olduğunu vurgulayan Özdel, "İki yıldır süren ve artık soykırıma dönüşen savaşla birlikte işgalci Netanyahu hükümeti, bombaların ve mermilerin yanı sıra açlığı ve yoksunluğu da bir silah olarak kullanmaktadır. Hastanelerin ilaçsız bırakılması, çocukların açlıktan ölmesi ve en temel yaşam malzemelerinin ülkeye sokulmaması, bu ablukayı bir insanlık trajedisine dönüştürmektedir." ifadelerini kullandı.

        Özdel, Sumud Filosu'na yönelik müdahalenin yalnızca insani yardımı engelleme değil, aynı zamanda dayanışma ve küresel adalet mücadelesine yönelik bir saldırı olduğunu anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MİT Başkanı Kalın Gazze müzakerelerine katılacak
        MİT Başkanı Kalın Gazze müzakerelerine katılacak
        15 Türk aktivist İstanbul'a geldi
        15 Türk aktivist İstanbul'a geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Fransa, tarihinin en büyük siyasi krizini yaşıyor
        Fransa, tarihinin en büyük siyasi krizini yaşıyor
        Kremlin: Gerilim yeni bir aşamaya geçer
        Kremlin: Gerilim yeni bir aşamaya geçer
        Hedef: Derbiye kadar 22 puan!
        Hedef: Derbiye kadar 22 puan!
        Ölen pilot, son anda uçak değiştirmiş
        Ölen pilot, son anda uçak değiştirmiş
        7 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        7 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı
        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı
        Cengiz Ünder 11'e göz kırpıyor!
        Cengiz Ünder 11'e göz kırpıyor!
        İstanbul metrolarında bavul kuralı
        İstanbul metrolarında bavul kuralı
        52 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı!
        52 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı!
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!

        Benzer Haberler

        Çorum'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Çorum'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Kargı'da öğrenciler Filistin'de yaşanan zulme dikkati çekti
        Kargı'da öğrenciler Filistin'de yaşanan zulme dikkati çekti
        Çorum'da düzenlenen rüşvet operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı
        Çorum'da düzenlenen rüşvet operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı
        İsrail'in Filistin'e saldırıları Çorum'da protesto edildi
        İsrail'in Filistin'e saldırıları Çorum'da protesto edildi
        Oğuzlar'da öğrenciler Filistin'de yaşanan zulme dikkati çekti
        Oğuzlar'da öğrenciler Filistin'de yaşanan zulme dikkati çekti
        Çorum'da öğrenciler Filistin'de yaşanan zulme dikkati çekti
        Çorum'da öğrenciler Filistin'de yaşanan zulme dikkati çekti