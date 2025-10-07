Çorum'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Çorum'un Sungurlu ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Recep Kaleli (21) idaresindeki 07 BGS 738 plakalı motosiklet, Sungurlu-Çorum kara yolu 5. kilometresinde, aynı istikamette seyreden A.E. idaresindeki 48 AHD 531 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sürücünün, kaza yeri yakınındaki dinlenme tesisinde çalıştığı, yaklaşık 2 hafta önce satın aldığı motosikletiyle işe giderken kaza yaptığı öğrenildi.
