        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da çıkan yangında 620 dönüm alan zarar gördü

        Çorum'da arazide çıkan ve ağaçlık alana sıçrayan yangında yaklaşık 620 dönüm alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 21:12 Güncelleme: 07.10.2025 - 21:16
        Çorum'da arazide çıkan ve ağaçlık alana sıçrayan yangında yaklaşık 620 dönüm alan zarar gördü.

        Elmalı köyü yakınlarındaki arazide anız yakılmasından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler çevredeki ağaçlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi. Yangına köylüler de su tankerleri ve traktörlerle müdahale etti.

        Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangında yaklaşık 620 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

