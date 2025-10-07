Kargı'da öğrenciler Filistin'de yaşanan zulme dikkati çekti

Öğrencilerin insan hakları, demokrasi ve ortak sorumluluk bilincine ilişkin duyarlılığını artırmak amacıyla düzenlenen programlarda, barış ve insanlık temalı mesajlar verildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında, Kargı Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu, Kargı 125. Yıl Anaokulu, Kargı İmam Hatip Ortaokulu, Kargı Yunus Emre İlkokulu ve Ortaokulu ile Kargı Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu’nda çeşitli etkinlikler yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.