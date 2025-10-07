Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        İsrail'in Filistin'e saldırıları Çorum'da protesto edildi

        Çorum'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

        Giriş: 07.10.2025 - 19:19 Güncelleme: 07.10.2025 - 20:03
        İsrail'in Filistin'e saldırıları Çorum'da protesto edildi
        Çorum'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

        Çorum Filistin Platformunun çağrısı üzerine Valilik önünde toplanan vatandaşlar, Gazi Caddesi'nden Hürriyet Meydanı'na yürüdü. Yürüyüşte Küresel Sumud Filosu'nu temsil eden maket gemilerle yürüyen vatandaşlar, "Sumud'a selam, direnişe devam", "Yaşasın ümmet dayanışması" şeklinde sloganlar attı.

        Yürüyüşe Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Etkinlikte, İsrail ablukasını kırmak ve Filistin halkına insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonunun (FFC) üyesi aktivist Fethullah Kirenci, canlı telefon bağlantısıyla etkinliktekilere hitap etti.

        Küresel Sumud Filosu'nun "surda gedik" açtığını, Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun da başarılı olacağını belirten Kirenci, vatandaşların meydanları boş bırakmamasının, tepkilerini sürekli dile getirmesinin, dünyada oluşan İsrail karşıtı kamuoyunun pekişmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

        Çorum Gazze Platformu sözcüsü Prof. Dr. Metin Uçar da burada yaptığı konuşmada, İsrail'in sınır tanımayan, örgütlü kötülükler yapan bir ülke olduğunu söyledi.

        Dünyanın bu kötülüğü gördüğünü belirten Uçar, "Dünyanın her tarafında, Japonya'dan Amerika'ya, İrlanda'dan Güney Afrika'ya insanlar bu konuda duyarlılık geliştirdi. Bu örgütlü kötülüğü fark ettiler ve bu kötülüğün sadece Filistin'le ilgili olmadığını gördüler. O örgütlü kötülüğe desek ki 'Al bütün Filistin senin', bu örgütlü kötülük yine durmayacak. Bütün dünyayı bir şekilde gasp etmek isteyen bir güçten bahsediyoruz." dedi.

        Uçar, İsrail ve Amerikan mallarını tüketmeyerek her bir insanın Filistin'e sahip çıkabileceğini, İsrail'in gücünü hafifletebileceğini vurguladı.

        Aktivist Nur Haktan ise İsrail ve Amerika'nın her türlü teknolojik ve ekonomik imkana sahip olduğunu, bu imkanları kısıtlamanın yolunun boykottan geçtiğini kaydetti.

        Haktan, boykotun bir yaşam şekline dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

        Etkinlikte konuşmaların ardından katılımcılar "Bir sabah gelecek kardan aydınlık" ezgisini seslendirdi.

