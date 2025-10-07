Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da öğrenciler Filistin'de yaşanan zulme dikkati çekti

        Türkiye genelinde tüm okullarda eş zamanlı gerçekleştirilen "Filistin farkındalık etkinlikleri" kapsamında Çorum'daki okullarda programlar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 13:38 Güncelleme: 07.10.2025 - 13:39
        Çorum'da öğrenciler Filistin'de yaşanan zulme dikkati çekti
        Türkiye genelinde tüm okullarda eş zamanlı gerçekleştirilen "Filistin farkındalık etkinlikleri" kapsamında Çorum'daki okullarda programlar düzenlendi.

        Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında Çorum Atatürk Anadolu Lisesinin bahçesine gemi maketleri ile Filistin bayrağı oluşturuldu.

        Kentin en işlek caddelerinden Gazi Caddesi'nde yer alan okulun önünde stant kuran öğrenciler, kaldırımdan geçen vatandaşlardan İsrail ve Filistin konusunda düşüncelerini gemi maketlerine yazmalarını istedi.

        Küresel Sumud Filosu'nu temsil eden gemi maketleri, üzerlerindeki dua, temenni ve mesajlarla gün boyu caddede sergilenecek.

        Atatürk Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinliğe katılan İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığının talimatı doğrultusunda 81 ilde olduğu gibi Çorum'daki ana okulundan köy okullarına kadar bütün okullarda farkındalık etkinlikleri düzenlediklerini söyledi.

        Etkinlikle İsrail tarafından Gazze'de 25 bin çocuk ile 30 bin kadının katledilmesine dikkati çekmek istediklerini belirten Çağlar, "Gazze'de ibadethaneler, hastaneler, okullar yıkıldı, insanlara soykırım uygulanıyor. İnsanların en temel hakkı olan yaşam hakkı ellerinden alınıyor. İnsanların gıdaya, suya ulaşması engelleniyor. Bir millet topluca imha edilmek isteniyor. Bakanlığımız insanların yaşam hakkına, Gazze'ye sahip çıkmak amacıyla etkinlikler düzenliyor. Okullarda resim sergileri, balon uçurma, Gazze'ye mektup yazma, resim, uçurtma gibi etkinlikler yapılarak insan olmanın getirdiği duyarlılık ortaya çıkarılıyor." dedi.

        Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Emre Öztürk de Filistin'e ses olmak adına etkinlik planladıklarını dile getirerek, "Küresel Sumud Filosu'nu temsilen gemi maketleriyle yoldan geçen insanların görüşlerini alarak Filistin bayrağı oluşturduk. Bu şekilde toplumsal bilinci harekete geçirmek, öğrencilerimizin bu hususta hassas, gayretli ve yüreği yanan evlatlar olmaları için elimizden geleni yapmak istiyoruz. İyi ki Türk milletinin evladıyız. Bu evlatlar her zaman Filistin'in yanında." diye konuştu.

        Etkinliği organize eden 11. sınıf öğrencisi Mustafa Hoşgör ise İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama dikkati çekmek istediklerini vurgulayarak, dünyanın Filistin'de yaptıklarından dolayı İsrail'i cezalandırması gerektiğine inandığını kaydetti.

        9. sınıf öğrencisi Ömer Faruk Aktaş ise Filistin'deki soykırıma karşı çıkmak istediklerini anlatarak, "Filistin konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Orada yaşanan soykırımdır. Hangi ırktan olursa olsun, hiçbir şekilde masum insanlar ölmemeli." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

