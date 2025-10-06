Çorum'da devrilen beton pompasının sürücüsü yaralandı
Çorum'un Osmancık ilçesinde beton pompasının devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Satılmış B. idaresindeki 06 FGS 062 plakalı beton pompası, Osmancık-Dodurga kara yolu Kumbaba köyü yakınlarında sulama kanalı çalışması yaptığı sırada devrildi.
İhbar üzerine bölgede jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince ambulansla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
