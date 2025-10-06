Çorum'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Ömer Can A. (24), Tuğlu köyü yakınlarında traktörden indiği sırada yüzünü görmediği bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ömer Can A, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.