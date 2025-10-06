Habertürk
        Çorum Haberleri

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 09:24 Güncelleme: 06.10.2025 - 09:24
        Çorum'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı.

        Ömer Can A. (24), Tuğlu köyü yakınlarında traktörden indiği sırada yüzünü görmediği bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

        İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ömer Can A, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

