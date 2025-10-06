Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da traktörün çeki demiri ile kabini arasına sıkışan kişi yaralandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde, traktörün çeki demiri ile kabini arasına sıkışan kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 19:16 Güncelleme: 06.10.2025 - 19:33
        Çorum'da traktörün çeki demiri ile kabini arasına sıkışan kişi yaralandı
        Çorum'un Alaca ilçesinde, traktörün çeki demiri ile kabini arasına sıkışan kişi yaralandı.

        Alaca Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde A.B.A. (24), tamir etmekte olduğu traktörün çeki demiri ile kabini arasına sıkıştı.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çevredeki vatandaşlarca sıkıştığı yerden kurtarılan A.B.A, sağlık ekiplerince ambulansla Alaca Devlet Hastanesine, ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

