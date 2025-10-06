Emekli din görevlilerine vefa ziyareti

Duman ayrıca, imam hatiplere Kur’an-ı Kerim hediye etti.

Duman, emekli imamlara hizmetleri için teşekkür edilerek sağlık ve huzur dileklerini iletti.

Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla emekli imam hatipler Kerem Çelik ve Yaşar Akın'ı ziyaret etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.