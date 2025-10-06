Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        İskilipli Atıf Hoca Devlet Hastanesi'nde afet tatbikatı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 20:20 Güncelleme: 06.10.2025 - 20:20
        İskilipli Atıf Hoca Devlet Hastanesinde doğal afet tatbikatı yapıldı.

        2025 yılı Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu İl Sağlık Afet Planı çerçevesinde düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği İskilip'teki madencilik bölgesinde meydana gelen grizu patlamasında yaralanan 25 işçi kurtarıldıktan sonra hastaneye nakledildi.

        Tatbikatın ilk aşamasında madende mahsur kalan yaralıların kurtarılmasında AFAD, UMKE, 112 Başhekimliğine bağlı ambulanslar, İskilip İlçe Jandarma Komutanlığı ve İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri görev aldı. İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise şehir merkezinde ve hastane çevresinde güvenliği sağlamak amacıyla önlem aldı.

        Hastaneye ulaşan yaralılar için Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) devreye sokuldu. Yaralılar, sağlık durumlarına göre kırmızı, sarı ve yeşil alanlara yönlendirilerek ilk müdahaleleri yapıldı. Durumu ağır olan hastalar, ileri tedavi için Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

