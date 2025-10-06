Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Bayat Vergi Dairesi Müdürlüğü hizmete başladı

        Çorum'un Bayat ilçesinde Vergi Dairesi Müdürlüğü törenle hizmet vermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 20:18 Güncelleme: 06.10.2025 - 20:18
        Bayat Vergi Dairesi Müdürlüğü hizmete başladı
        Çorum'un Bayat ilçesinde Vergi Dairesi Müdürlüğü törenle hizmet vermeye başladı.

        Kurumun ilk resmi mesai günü olması dolayısıyla düzenlenen açılış törenine İskilip Kaymakamı ve Bayat Kaymakam Vekili Ramazan Polat, Çorum Defterdar Vekili Erkan Ciğer, Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ceyhan Baran katıldı.

        Törende protokol üyeleri kurdele kesti.

