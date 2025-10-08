Habertürk
        Çorum Haberleri

        Çorum'da rutin taramada meme kanseri tespit edilen kişinin tedavisine başlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 12:29 Güncelleme: 08.10.2025 - 12:29
        Çorum'da rutin taramada meme kanseri tespit edilen kişinin tedavisine başlandı
        Çorum'un Bayat ilçesinde mobil tarama aracında yapılan kontrolde meme kanseri olduğu belirlenen kişi için tedavi süreci başlatıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, mobil kanser tarama aracı, Bayat ilçesinde kadınlara kanser taraması yaptı.

        Taramayı belediye hoparlöründen duyup mobil kanser tarama aracına gelen 69 yaşındaki bir kişide erken evre meme kanseri tespit edildi.

        Bayat Toplum Sağlığı Merkezi'nde ilk kontrolleri yapılan hastanın tedavisine Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başlandı.

        Erken tanının tedavide başarı oranını artırdığı vurgulanan açıklamada, mobil kanser tarama araçlarının kırsal bölgelerde vatandaşlara hizmet vermeye devam ettiği aktarıldı.

        Açıklamada, ayrıca 40-69 yaş arası kadınların 2 yılda bir mamografi çektirmesi, 30-65 yaş arası kadınlara 5 yılda bir HPV-DNA testi yapılması ve 50-70 yaş arası kadın ve erkeklere 2 yılda bir gaitada gizli kan testi uygulanmasının önerildiği kaydedildi.

