Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum'un Emirler köyünde 13 yıldır evlerde iftar yapılmıyor

        Çorum'un Boğazkale ilçesine bağlı Emirler köyü sakinleri, 13 yıldır ramazan ayında iftarı bir arada yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 20:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emirler köyünde 13 yıldır yapılan toplu iftar geleneği, bu yıl da birlik ve dayanışma örneği olarak devam ediyor.

        Bu kapsamda iftar organizasyonu, köy muhtarlığı tarafından yürütülüyor.

        Köyde ramazan boyunca evlerde iftar için yemek hazırlanmıyor.

        Önceki yıllarda köy camisinde gerçekleştirilen toplu iftar, köydeki ilkokul binasının köy konağına dönüştürülmesinin ardından burada düzenlenmeye başlandı.

        Köy muhtarlığı tarafından görevlendirilen aşçı, ramazan ayı boyunca köy sakinleri için yemekleri hazırlıyor. Köy sakinleri, her akşam aynı sofrada buluşarak oruçlarını birlikte açıyor.

        Emirler köyü muhtarı Ferit Tanışık, geleneğin köyde büyük sahiplenmeyle sürdürüldüğünü belirterek, "Zengin fakir ayrımı olmadan aynı sofrada buluşarak aynı menü ile oruçlarımızı açıyoruz. Hastası olan, misafiri bulunan ya da başka bir nedenle toplu iftara katılamayan hanelere de hazırlanan yemeklerden gönderiyoruz." dedi.

        Ramazan ayının manevi atmosferini birlikte yaşatmayı amaçladıklarını dile getiren Tanışık, organizasyonun maliyetinin köy sakinleri tarafından karşılandığını anlattı.

        Tanışık, köy dışında yaşayan hayırseverlerin de katkı sağladığı iftar programlarının Ramazan Bayramı sabahı toplu bayramlaşma ile sona erdiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe'den Tedesco kararı!
        Bakan Fidan: Türkiye provokasyonlara karşı direnecektir
        Trump: Hürmüz Boğazı'nı kısa süre içinde açacağız
        ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı
        "Bahreyn'den İran'a füze fırlatıldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İlber
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Modacı Eraslan'ın ölümünden yeni ayrıntı!
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Firari deprem sanığı yakalandı
        Bazı bölgeler için sağanak ve fırtına uyarısı
        Ramazan Günlüğü
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        Aysun Topar'ın hayatını değiştiren telefon
        Oscar'ı kimler kazanır?
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Bir araya geldiler
        Benzer Haberler

