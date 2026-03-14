Çorum'da "Sevap Avcıları" yarışmasının ödül töreni düzenlendi

Çorum'da, çocukların ramazan ayının manevi iklimini en iyi şekilde yaşamalarını sağlamak amacıyla "Sevap Avcıları" yarışması düzenlendi.



Çorum Belediyesince organize edilen yarışma ilkokul kız, ilkokul erkek, ortaokul kız ve ortaokul erkek kategorilerinde gerçekleştirildi.



Yarışma kapsamında üçer kişiden oluşan takımlar, ramazan ayında pide dağıtmak, sahura kalkmak, sahipsiz hayvanlara su ve yiyecek vermek gibi günlük olarak belirlenen çeşitli görevleri yerine getirdi.



Takımlar gerçekleştirdikleri görevleri fotoğraf, video veya yazılı içerik ile belgeleyerek oluşturulan sisteme yükledi.



Yarışma sonucunda dereceye giren öğrencilere Çorum Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda düzenlenen törenle ödülleri verildi.



Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, burada yaptığı konuşmada, salondaki mutluluk tablosunun kendilerini gururlandırdığını belirterek, "Salondaki bu mutluluk tablosunu dini, dili, ırkı ne olursa olsun yeryüzündeki tüm çocuklar ve ailelerine, Gazze'nin ve Doğu Türkistan'ın çocuklarına da Rabb'im nasip etsin." ifadesini kullandı.



Sevap Avcıları yarışmasında 228 takım ve 684 çocuğun yer aldığını dile getiren Aşgın, "Çocuklarımızın aileleri, yakınları ve komşuları bu güzelliğe şahit oldu, bu güzelliği paylaştı. Bu mutluluk, bu onur hepinizin. Çocuklarımıza, ailelerine ve destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Sevap Avcıları'nda yapılan görevler sadece ramazan ayının görevleri değil, bu görevler çocuklarımızın, büyüklerimizin ve hepimizin görevleri." dedi.



İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da yardımlaşma, duyarlılık, aile ve toplum bilincinin ruhunu Sevap Avcıları yarışmasında gördüğünü belirtti.



Sevap Avcıları yarışmasının kaybedeni olmadığını söyleyen Çağlar, "Bu yarışmanın kazananı aileler, çocuklar ve biz büyükler oluyoruz. Sayın Belediye Başkanımızı, yarışmaya katılan tüm çocuklarımızı ve onları cesaretlendiren ailelerini tebrik ediyorum." diye konuştu.



Kur'an-ı Kerim tilaveti, skeçler, çocukların video sunumları ve TRT Çocuk Aslan ve Arkadaşları gösterisi gerçekleştirilen törende daha sonra dereceye girenlere hediyeleri verildi.



Törende ayrıca yapılan çekilişte 14 çocuğa da çeşitli hediyeler dağıtıldı.



