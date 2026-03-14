        Çorum'da "Sevap Avcıları" yarışmasının ödül töreni düzenlendi

        Çorum'da, çocukların ramazan ayının manevi iklimini en iyi şekilde yaşamalarını sağlamak amacıyla "Sevap Avcıları" yarışması düzenlendi.

        Giriş: 14.03.2026 - 18:25 Güncelleme:
        Çorum Belediyesince organize edilen yarışma ilkokul kız, ilkokul erkek, ortaokul kız ve ortaokul erkek kategorilerinde gerçekleştirildi.

        Yarışma kapsamında üçer kişiden oluşan takımlar, ramazan ayında pide dağıtmak, sahura kalkmak, sahipsiz hayvanlara su ve yiyecek vermek gibi günlük olarak belirlenen çeşitli görevleri yerine getirdi.

        Takımlar gerçekleştirdikleri görevleri fotoğraf, video veya yazılı içerik ile belgeleyerek oluşturulan sisteme yükledi.

        Yarışma sonucunda dereceye giren öğrencilere Çorum Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda düzenlenen törenle ödülleri verildi.

        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, burada yaptığı konuşmada, salondaki mutluluk tablosunun kendilerini gururlandırdığını belirterek, "Salondaki bu mutluluk tablosunu dini, dili, ırkı ne olursa olsun yeryüzündeki tüm çocuklar ve ailelerine, Gazze'nin ve Doğu Türkistan'ın çocuklarına da Rabb'im nasip etsin." ifadesini kullandı.

        Sevap Avcıları yarışmasında 228 takım ve 684 çocuğun yer aldığını dile getiren Aşgın, "Çocuklarımızın aileleri, yakınları ve komşuları bu güzelliğe şahit oldu, bu güzelliği paylaştı. Bu mutluluk, bu onur hepinizin. Çocuklarımıza, ailelerine ve destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Sevap Avcıları'nda yapılan görevler sadece ramazan ayının görevleri değil, bu görevler çocuklarımızın, büyüklerimizin ve hepimizin görevleri." dedi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da yardımlaşma, duyarlılık, aile ve toplum bilincinin ruhunu Sevap Avcıları yarışmasında gördüğünü belirtti.

        Sevap Avcıları yarışmasının kaybedeni olmadığını söyleyen Çağlar, "Bu yarışmanın kazananı aileler, çocuklar ve biz büyükler oluyoruz. Sayın Belediye Başkanımızı, yarışmaya katılan tüm çocuklarımızı ve onları cesaretlendiren ailelerini tebrik ediyorum." diye konuştu.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti, skeçler, çocukların video sunumları ve TRT Çocuk Aslan ve Arkadaşları gösterisi gerçekleştirilen törende daha sonra dereceye girenlere hediyeleri verildi.

        Törende ayrıca yapılan çekilişte 14 çocuğa da çeşitli hediyeler dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Hürmüz Boğazı'nı kısa süre içinde açacağız
        Trump: Hürmüz Boğazı'nı kısa süre içinde açacağız
        ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı
        ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı
        "Bahreyn'den İran'a füze fırlatıldı"
        "Bahreyn'den İran'a füze fırlatıldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Modacı Eraslan'ın ölümünden yeni ayrıntı!
        Modacı Eraslan'ın ölümünden yeni ayrıntı!
        Galatasaray, RAMS Başakşehir ile karşılaşacak
        Galatasaray, RAMS Başakşehir ile karşılaşacak
        Firari deprem sanığı yakalandı
        Firari deprem sanığı yakalandı
        Bazı bölgeler için sağanak ve fırtına uyarısı
        Bazı bölgeler için sağanak ve fırtına uyarısı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Tedesco için kritik gün
        Tedesco için kritik gün
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        Çok merak ediyorlardı!
        Çok merak ediyorlardı!
        Oscar'ı kimler kazanır?
        Oscar'ı kimler kazanır?
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Kalbin tüm dokusuna 20 doktorla müdahale!
        Kalbin tüm dokusuna 20 doktorla müdahale!
        Bir araya geldiler
        Bir araya geldiler
        Kansere karşı yeni umut! Dünyada sadece 7 merkezde uygulanıyordu
        Kansere karşı yeni umut! Dünyada sadece 7 merkezde uygulanıyordu
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon

        Benzer Haberler

        Çorum'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Çorum'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Başkan Aşgın'dan Çorum FK taraftarlarına destek çağrısı
        Başkan Aşgın'dan Çorum FK taraftarlarına destek çağrısı
        Depoda duvar çöktü; dengesini kaybedince elini makineye kaptıran Melih'in p...
        Depoda duvar çöktü; dengesini kaybedince elini makineye kaptıran Melih'in p...
        Köyde korkutan yangın: Evler ve ahırlar küle döndü
        Köyde korkutan yangın: Evler ve ahırlar küle döndü
        Çorum'da çıkan yangında 2 ev ile ambar zarar gördü
        Çorum'da çıkan yangında 2 ev ile ambar zarar gördü
        Çorum'da yıkılan duvarın altında kalan 2 kişi yaralandı
        Çorum'da yıkılan duvarın altında kalan 2 kişi yaralandı