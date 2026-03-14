Çorum'da yıkılan duvarın altında kalan 2 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde yıkılan duvarın altında kalan 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Boğaziçi köyünde C.Ö'ye ait tahıl deposunun duvarı, yükleme yapıldığı sırada yıkıldı.



Bu sırada depoda bulunan M.Ö. (18) ile M.Ö. (14) duvarın altında kaldı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin çalışmasıyla duvarın altından çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Duvar yıkıldığı sırada elini buğday yükleme makinesine kaptıran ve parmakları kopan yaralılardan 14 yaşındaki M.Ö, buradaki müdahalenin ardından Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.



