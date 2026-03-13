        Çorum'da 3 bin 869 çocuğa bayramlık desteği

        Çorum Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin 3 bin 869 çocuğu için sosyal destek kartlarına toplam 7 milyon 738 bin lira bayramlık desteği yatırıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 20:42 Güncelleme:
        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, aileler bayramlık alışverişlerini kentte anlaşmalı 18 yerel mağazada yapabilecek.

        Destek sayesinde aileler, çocukları için istedikleri ürünleri seçerek bayramlık ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

        Açıklamada, destek sayesinde hem çocukların bayram sevincini yaşayacağı, hem de yerel esnafa katkı sağlayacağı ifade edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlber Ortaylı paylaşımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlber Ortaylı paylaşımı
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        Silinmez bir iz bıraktı
        Silinmez bir iz bıraktı
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        "İran'daki rejim düşecek ama belki hemen yakın zamanda değil"
        "İran'daki rejim düşecek ama belki hemen yakın zamanda değil"
        Ali Laricani: Lideriniz Epstein adasında
        Ali Laricani: Lideriniz Epstein adasında
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İddia: ABD 2500 deniz piyadesi gönderecek
        İddia: ABD 2500 deniz piyadesi gönderecek
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Semih Kılıçsoy açıkladı: Beşiktaş'tan niye ayrıldı?
        Semih Kılıçsoy açıkladı: Beşiktaş'tan niye ayrıldı?
        13 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        13 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        ABD yıllarca yetecek mühimmatını tüketti mi?
        ABD yıllarca yetecek mühimmatını tüketti mi?
        Yaşar TSB Başkanı adayı oldu
        Yaşar TSB Başkanı adayı oldu
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 1 yaralı
        Otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 1 yaralı
        Çorum'da emeklilerle ilgili basın açıklaması yapıldı
        Çorum'da emeklilerle ilgili basın açıklaması yapıldı
        Çorum FK, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarına başladı
        Çorum FK, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarına başladı
        Çorum'da Ramazan ayının son cuma namazında vatandaşlar camilere akın etti
        Çorum'da Ramazan ayının son cuma namazında vatandaşlar camilere akın etti
        Hitit Üniversitesi öğrenci kulüpleri 1 milyon 470 bin TL'lik proje desteği...
        Hitit Üniversitesi öğrenci kulüpleri 1 milyon 470 bin TL'lik proje desteği...
        Çorum Belediyesi, kentin tarihine ışık tutan bir kitabı daha okucuyla buluş...
        Çorum Belediyesi, kentin tarihine ışık tutan bir kitabı daha okucuyla buluş...