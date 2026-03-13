Canlı
        Çorum FK, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarına başladı

        Çorum FK, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarına başladı

        Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında 16 Mart Pazartesi günü sahasında Esenler Erokspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

        13.03.2026 - 16:15
        Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında 16 Mart Pazartesi günü sahasında Esenler Erokspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

        Ligin 30. haftasında dün deplasmanda Boluspor'u 2-1 yenen Çorum FK, teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde Bülent Üstüner Antrenman Sahası'nda toplandı.


        Antrenmanda futbolcular, salonda aktivasyon çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma, dar alan ve kaleli oyun çalışması gerçekleştirdi.

        Çorum temsilcisi, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

