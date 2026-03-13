Canlı
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum'da "14 Mart Tıp Bayramı" kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu

        Çorum'da 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Giriş: 13.03.2026 - 12:07
        Çorum'da "14 Mart Tıp Bayramı" kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu

        Çorum'da 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        İl Sağlık Müdür Vekili Anılcan Tahsin Karahan, düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

        Karahan, törende yaptığı konuşmada, sağlık çalışanlarının yoğun çalışma temposu ve artan hasta yükü gibi çeşitli zorluklara rağmen görevlerini fedakarlıkla sürdürdüklerini söyledi.

        Sağlık hizmetlerinin daha güvenli ve huzurlu şartlarda sunulmasının sağlık çalışanları ve toplum sağlığı açısından önem taşıdığını vurgulayan Karahan, sağlık çalışanlarına duyulan saygı ve güvenin korunmasının toplumun ortak sorumluluğu olduğunu kaydetti.

        Törene Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç, Çorum Tabipler Odası Başkanı Dr. İlker Uzeli, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Ramazan Yıldızhan, hekimler ve sağlık personeli katıldı.



