        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Çorum'un Osmancık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Giriş: 13.03.2026 - 04:27 Güncelleme:
        Ahmet K'nin kullandığı 06 YY 243 plakalı otomobil, Gürleyik Mahallesi Dursun Otuzbir Caddesi'nde, Aziz K. idaresindeki 19 HH 229 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri, yol kenarındaki evin bahçesine girdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde bulunan LPG tankından gaz sızıntısı olduğunun belirlenmesi üzerine polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları uyardı.

        Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.



