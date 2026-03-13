Canlı
        Çorum Haberleri

        Çorum Altı Nokta Körler Derneği, iftar programı düzenledi

        Çorum'da Altı Nokta Körler Derneği tarafından iftar programı gerçekleştirildi.

        Giriş: 13.03.2026 - 11:17
        Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen programda konuşan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, ramazan ayının sonuna yaklaştıklarına dikkati çekerek, "Ramazanı eminim ki sizler de bizim gibi her gününü ve gecesini ayrı mutlulukla yaşamışsınızdır. Güzel bir vesileyle bir aradayız. Cüzlerimizi okuduk. Metotlarımız farklı ama hedef noktamız, okuduğumuz kitabımız aynı. Çok güzel bir anlamda buluştuk." ifadelerini kullandı.

        Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şube Başkanı Şaban Kabakçı ise fiziksel değerlerinde eksiklikler olsa da okuma yolları ve yöntemlerinde farklılık bulunsa bile aynı yolda olmayı başaracaklarını kaydetti.

        Programa, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Talip Kurt da katıldı.

