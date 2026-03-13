Çorum'da emeklilerle ilgili basın açıklaması yapıldı

Birleşik Emekliler Sendikası Çorum Şubesi ile DİSK Emekli-Sen Çorum İl Temsilciliği tarafından basın açıklaması gerçekleştirildi. Çorum Kadeş Meydanı'nda toplanan sendika temsilcileri, emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara ilişkin taleplerini dile getirdi. Birleşik Emekliler Sendikası Çorum Şube Başkanı Sefa Batak, "Emekliler, uzun yıllar çalışarak ödedikleri primlerin karşılığında daha iyi yaşam koşulları beklediklerini dile getiriyor." dedi. Açıklamaya CHP Çorum İl Başkanı Avukat Dinçer Solmaz, CHP Çorum Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu ile sendika temsilcileri katıldı.

