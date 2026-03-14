        MEB Genel Müdürü Güner, Çorum'da özel eğitim kurumlarının temsilcileriyle buluştu

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner, Çorum'da özel eğitim kurumlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

        Giriş: 14.03.2026 - 12:36 Güncelleme:
        MEB Genel Müdürü Güner, Çorum'da özel eğitim kurumlarının temsilcileriyle buluştu

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner, Çorum'da özel eğitim kurumlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güner, toplantıda özel eğitim kurumlarının işleyişine ilişkin genel değerlendirmede bulunarak, güncel mevzuat ve uygulamalar hakkında bilgi verdi.

        İzinsiz eğitim faaliyetlerine dikkati çeken Güner, illerde kurulan izleme ve koordinasyon komisyonlarının daha etkin ve kararlı şekilde çalışması gerektiğini belirtti.

        Güner, 2026 yılında güncellenen genelge doğrultusunda izinsiz eğitim faaliyeti yürüten yerler hakkında gerekli işlemlerin titizlikle uygulanmasının önemine değindi.

        Toplantıda ayrıca, özel okulların karşılaştığı sorunlar, özel eğitim kursları, sosyal etkinlik ve gelişim merkezleri ile öğrenci etkinlik merkezlerine ilişkin yönetmelik değişiklikleri ele alındı.


        Değişikliklerin uygulamadaki yansımaları hakkında kurum temsilcilerine bilgi verildi.

        Güner, özel barınma hizmeti veren öğrenci yurtlarının yalnızca barınma değil, aynı zamanda öğrencilerin gelişimi ve güvenliği açısından önemli bir manevi sorumluluk taşıdığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Putin, İran'a biraz yardım ediyor olabilir"
        "Putin, İran'a biraz yardım ediyor olabilir"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        ABD, önleyici İHA'ları bölgeye gönderdi
        ABD, önleyici İHA'ları bölgeye gönderdi
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Kavurma, İngiliz yarış atı çıkmıştı! Sahibine 132 bin TL ceza!
        Kavurma, İngiliz yarış atı çıkmıştı! Sahibine 132 bin TL ceza!
        Galatasaray, RAMS Başakşehir ile karşılaşacak
        Galatasaray, RAMS Başakşehir ile karşılaşacak
        Türk Nöroloji Derneği: Beynin sağlığı gece başlar
        Türk Nöroloji Derneği: Beynin sağlığı gece başlar
        Tedesco için kritik gün
        Tedesco için kritik gün
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bir araya geldiler
        Bir araya geldiler
        45 suçlu Türkiye'ye getirildi
        45 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Anne ve anneannesini katletti! Akıl sağlığı tam çıktı! 'İndirimli' ceza açıklandı...
        Anne ve anneannesini katletti! Akıl sağlığı tam çıktı! 'İndirimli' ceza açıklandı...
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Karı koca tartışması cinayetle bitti!
        Karı koca tartışması cinayetle bitti!
        Oscar'ı kimler kazanır?
        Oscar'ı kimler kazanır?
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        IOS denizatı emojisini neden kaldırdı?
        IOS denizatı emojisini neden kaldırdı?

        Benzer Haberler

        Çorum'da yangın; 2 ev ve 1 traktör kullanılamaz hale geldi
        Çorum'da yangın; 2 ev ve 1 traktör kullanılamaz hale geldi
        Dodurgalılar belediyenin iftarında bir araya geldi
        Dodurgalılar belediyenin iftarında bir araya geldi
        Çorum'da 3 bin 869 çocuğa bayramlık desteği
        Çorum'da 3 bin 869 çocuğa bayramlık desteği
        Otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 1 yaralı
        Otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 1 yaralı
        Çorum'da emeklilerle ilgili basın açıklaması yapıldı
        Çorum'da emeklilerle ilgili basın açıklaması yapıldı
        Çorum FK, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarına başladı
        Çorum FK, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarına başladı