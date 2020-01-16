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Türkiye’nin 3. büyük gök taşı Çorum Müzesi’nde sergilenmeye başladı Gerdekkaya meteoritinin analiz ...

İHA

Çorum'un Alaca ilçesinde bulunan Türkiye'nin 3. büyük gök taşı olan Gerdekkaya meteoriti Çorum Müzesi'nde özel bir koleksiyonda sergilenmeye başlandı.

Türkiye’nin 3. büyük gök taşı Çorum Müzesi’nde sergilenmeye başladı Gerdekkaya meteoritinin analiz sonuçları bilim dünyasıyla paylaşılacak İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül; “Hitit metinlerinde demirin sıkça geçmesinin arkeoloji dünyası içinde ayrıca bir inceleme alanı oluşturuyor” Göktaşını bulan Mutlu Yılmaz; “Yurt içinden talep gelirse taşı satmak istiyoruz, yurt dışına çıkmasını istemiyoruz”

Çorum’un Alaca ilçesinde bulunan Türkiye’nin 3. büyük gök taşı olan Gerdekkaya meteoriti Çorum Müzesi’nde özel bir koleksiyonda sergilenmeye başlandı.
Gerdekkaya köyünde Mutlu Yılmaz ve Revdet Erdoğan tarafından geçtiğimiz yıl Nisan ayında bulunan gök taşının analizleri UCLA Üniversitesi’nde (Univercity of California at Los Angeles) dünyanın önemli bilim adamlarından öğretim üyesi Prof. John Wasson tarafından yapıldı. Yapılan analizlerde gök taşının içerisinde krom, kobalt, nikel, bakır, altın, galyum, animon, tungsten, renyum, iridyum, plantinyum ve ağırlıklı olarak demir tespit edilmişti. 68 kilogram ağırlığa sahip olan gök taşı bilim dünyasına ise Gerdekkaya meteoriti olarak literatüre geçti.
Çorum Valiliği ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nün girişimleriyle nohut tarlasında bulunan gök taşı müzede ziyarete açıldı. 15 Ocak tarihinden itibaren müzenin girişinde sergilenmeye başlayan gök taşı bir ay boyunca müzesinde ziyaretçilere açık olacak.
İnsanoğlunun tarihte ilk kullandığı demirin meteor kaynaklı olduğu öğrenilirken, antik Mısırlıların bu demire göğün armağanı, Sümerlerde ise göğün madeni anlamına gelen “AN.BAR” demişlerdir. Hitit yazılı metinlerinde sıkça rastlanan Sümerce kökeni “AN.BAR.GE” ifadesi siyah demir anlamına gelen meteor kaynaklı demir kullanılmış. Gerdekkaya meteoritinin analiz sonuçları bilim dünyasıyla da paylaşılacak. Gök taşının içerisinde ağırlık olarak bulunan demir ayrı bir çalışma alanı oluşturacak.

“Hitit metinlerinde demirin sıkça geçmesinin arkeoloji dünyası içinde ayrıca bir inceleme alanı oluşturuyor”
İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, Alaca ilçesine bağlı Gerdekkaya köyünde bulunan gök taşının yapılan analizlerinde demir oranının yüksek olmasının sevindirici olduğunu söyledi.
Tarihte özellikle Hitit metinlerinde demirin sıkça geçmesinin arkeoloji dünyası içinde ayrıca bir inceleme alanı oluşturduğunu söyleyen Şengül, “Gök taşının sahip olduğu özellikler göz önünde bulundurularak Çorum valimiz Mustafa Çiftçi’nin hassas davranması müdürlüğümüze gelen talepler doğrultusunda Türkiye’nin üçüncü büyük gök taşını Çorum müzemizde özel bir koleksiyonda sergilenmeye başlandı. 1 ay boyunca sergiye açık olacak. Gök taşını görmek isteyenler mesai saatleri içerisinde müzemizi ziyaret edebilir. Gök taşının burada olması arkeoloji dünyası içinde güzel bir haber. Bilim dünyası içinde bir takım soru işaretleri vardı. Gök taşının burada bulunması ve analizlerinin yapılması belki onlara da cevap verecek. Analiz sonuçlarını akademisyenlerimizle paylaşacağız. Bu ayrı bir araştırma konusu olacak. Çorumlular çok ilgi gösterdi gök taşına. Eminim ziyaretçi sayısını da artıracak” dedi.

"Gök taşını satmak istiyoruz"
Gök taşını bulan Mutlu Yılmaz ise, geçtiğimiz yıl Nisan ayında arkadaşı Revdet Erdoğan ile birlikte buldukları Amerika’da Ucla Üniversitesi’nde analizinin yapıldığını anlatarak, içerisinde 12 elementin olduğunun tespit edildiğini belirtti.
Çorum Müze Müdürü Metin Çakar’ın kendileriyle irtibata geçerek gök taşının müzede sergilenmesi için ricada bulunduğunu anlatan Yılmaz, “Bizde büyük bir memnuniyetle kabul ettik. Taş şu anda Çorum müzemizde sergileniyor. İnşallah hem müzemize hem Çorum’umuza katkısı olur. Bir ay süresince burada olacak. Ziyaretçisi çok olursa daha uzun süre de kalabilir. Bizim için en güvenilir yer Müze. Sıkıntı yok bizim için. Yurt içinden bir talep çıkarsa taşı satmak istiyoruz. Taşın yurt dışına çıkmasını istemiyoruz. Taşı iki kişi bulduk. İnşallah yurt içinden alıcı çıkar değerlendiririz. İnşallah yurt dışına çıkmaz gök taşı” ifadelerini kullandı.

ÇORUM

16 Ocak 2020 Perşembe

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