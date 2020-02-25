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Almanya'daki ırkçı saldırıda ölen Fatih Saraçoğlu, Çorum'da toprağa verildi

DHA

- ALMANYA'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden Fatih Saraçoğlu (34), memleketi Çorum'un İskilip ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. 

- ALMANYA'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden Fatih Saraçoğlu (34), memleketi Çorum'un İskilip ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. 
Hanau'daki Markt Meydanı'nda düzenlenen törenin ardından uçakla Türkiye'ye gönderilen Fatih Saraçoğlu'nun cenazesi, Esenboğa Havalimanı'nda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Çorum milletvekilleri Erol Kavuncu ve Ahmet Sami Ceylan, Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay ve Ankara Müftüsü Yusuf Doğan tarafından karşılandı. Saraçoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu, Türkiye Diyanet Vakfı'na ait cenaze nakil aracı ile memleketi Çorum'un İskilip ilçesine getirildi. Saraçoğlu için İskilip'teki Ulu Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kamu kurum ve kuruşlarının temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı. Fatih Saraçoğlu'nun tabutunu, babası Ahmet Saraçoğlu ve ağabeyi Hayrettin Saraçoğlu bir an olsun bırakmadı.
Cenazede konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, terör saldırılarına karşı tüm ülkelerin önlem alması gerektiğini vurgulayarak, "9 insan; bir katilin, bir İslam düşmanının, teröristin ya da onun arkasındaki birtakım mihrakların planları neticesinde hayatlarını kaybetti. Allah hepsine rahmet eylesin. Bütün ülkelerin, bu tür planlara engel olması gerekiyor. Fatih kardeşimizin cenaze merasiminden sesleniyorum. Bu tür olaylar devam ederse bundan sadece ölen insanlar ve onların yakınları zarar görmez; herkes zarar görür. Dini, inancı, ırkı, görüşü ne olursa olsun herkes zarar görür. Bunun bilinci içinde olmak gerekiyor. Bu olayın yaşandığı ülke olan Almanya başta olmak üzere İslam, cami düşmanlığı ve camilere saldırı noktasında mutlaka tedbirler alınmalıdır. Geçen yıl Yeni Zelanda'da bir olay yaşanmıştı, bunun ardından kiliselere yönelik saldırılar oldu. Bu sene de Almanya'da acı bir olay yaşandı. Tüm bu olayların arkasında aynı eller var. Bizim inancımıza göre cami, kilise, havra ve bu mabetlerin içinde olan insanlar masumdur, buralar korunmuştur. Biz bunu anlatmaya devam edeceğiz" dedi. 
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası Fatih Saraçoğlu, ilçe mezarlığında, annesi Narin Saraçoğlu'nun kabrinin yanında toprağa verildi.  

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