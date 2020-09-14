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Koronavirüsten ölmeden önce çektiği videoda, `Ben geç kaldım, siz kalmayın´ diye uyarmış

DHA

Koronavirüsten ölmeden önce çektiği videoda, `Ben geç kaldım, siz kalmayın´ diye uyarmış


Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA) ÇORUM´da, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren PTT emeklisi Yaşar Ünal'ın (62), yoğun bakım servisine alınmadan önce kendi cep telefonuyla kaydettiği videoda, "Allah bunu kimsenin başına vermesin. Ben geç kaldım, sizler sakın kalmayın" diyerek çağrıda bulunduğu ortaya çıktı.
Buharaevler Mahallesi´nde yaşayan Çorum PTT Müdürlüğü'nden emekli evli ve 2 çocuk babası Yaşar Ünal geçen ay, öksürük ve ateş şikayetiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan koronavirüs testi sonucu pozitif çıkınca hastanenin yataklı servisinde tedaviye alınan Ünal, durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine kaldırıldı. Burada 12 günlük tedavisinin ardından da entübeye alındı. 5 gün entübede kalan Ünal, 10 Eylül'de yaşamını yitirdi. Koronavirüse yenik düşen Ünal, ailesinin katılımın az olmasına hassasiyet gösterdiği cenaze töreniyle toprağa verildi. 
ÖLMEDEN ÖNCE GÖRÜNTÜ ÇEKİP UYARMIŞ
Koronavirüse yenik düşen Ünal'ın ailesi, defin işlemlerinin ardından kontrol ettiği cep telefonunda Ünal'ın yoğun bakıma alınmadan hemen önce kendi cep telefonuyla kaydettiği, insanları covid-19'a karşı tedbirli davranmaya davet eden bir video olduğunu fark etti. Aile fertleri; babalarının sözlerinden etkilendikleri görüntüyü, insanların dikkatini salgına çekmek amacıyla sosyal medya hesaplarından paylaştı. Hayatını kaybeden Ünal'ın videosunda "Bugün hastanedeki üçüncü günüm ve kötüyüm. Nefes almakta zorlanıyorum. Ateşim çıkıyor tekrar düşürüyorlar. Tansiyonum çıkıyor, öksürüğüm hiç durmadı. Allah bunu kimsenin başına vermesin. Ben geç kaldım, sizler sakın kalmayın. Herkese teşekkür ederim" ifadeleri yer alıyor.
`KURALLARA DİKKAT EDERDİ´
Ünal'ın oğlu Muharrem Ünal, babasının zor nefes alırken dahi insanlara yardımcı olmaya çalıştığını söyledi. Babasının beslenmesine dikkat ettiğini, salgınla mücadele kurallarına dikkatle uyduğunu belirten Muharrem Ünal, "Babaannemin ilaçlarını almak için eczaneye gitmiş, döndüğünde 'Eczane çok kalabalık, herkes öksürüyor, hapşırıyor' demişti. Birkaç gün sonra koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrendik. Hastanede 3 gün serviste, 12 gün yoğun bakım ünitesinde, vefatından önceki son 5 gün de entübe haldeydi. Geçen hafta perşembe akşamı da Hakk'ın rahmetine kavuştu. Videoyu ise serviste iken yoğun bakıma yatmadan hemen önce çekmiş" dedi.
`BU HALDEYKEN BİLE İNSANLARI UYARMIŞ´
Babasının videoda herkese çağrıda bulunup teşekkür ettiğine dikkat çeken Muharrem Ünal, "Dolayısıyla videodaki uyarı sadece bize değil bütün insanlara. Orada hiç isim vermeden, bütün insanlara kendi yaşadığı sıkıntıları göstermek adına, herkesin kurallara uyması, kimsenin geç kalmaması adına çekmiş olduğu bir video olduğunu düşünüyorum. Babam bu haldeyken bile diğer insanları uyarmak adına böyle bir video çekmiş. Biz de insanların dikkatini çekmek adına videoyu paylaşıyoruz" diye konuştu.
`CENAZEYE KİMSE GELMESİN´
Akrabalarının cenaze törenine katılmasına engel olduklarını da kaydeden Muharrem Ünal, "Maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyalım. 'Bana bir şey olmaz' diye düşünmeyelim. Bunun genci yaşlısı yok. Babam 62 yaşında, kronik rahatsızlığı olmayan, spor yapan, düzenli beslenen, kendine dikkat eden bir adamdı. Babam bile virüse yakalanıp, sonucunda hayatını kaybedebiliyorsa herkes bu virüse yakalanabilir. Lütfen dikkat edelim. Artık bu cenaze törenleri, düğünleri, sosyal mesafeyi ortadan kaldıran bütün merasimleri bırakalım. Babamızın cenazesinde kendi akrabalarımıza aynısını söyledik. Biz de istiyoruz insanlarla yan yana olalım, acımızı paylaşalım ama biz babamızı bu yüzünden kaybettik. Bu nedenle cenazeye 'kimse gelmesin' dedik. Vefat ettiği akşam hastaneye gelen dostlar için de aynısını söyledik. Bunu biz yaşadık, başka kimse yaşamasın. Lütfen kurallara uyalım" ifadelerinde bulundu.
 DHA-Sağlık Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2020-09-14 13:17:43

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