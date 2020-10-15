Çorum´da sahte içki operasyonu: 5 gözaltı

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Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA) ÇORUM'da polis ekipleri, sahte içki imalatı yapılan adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, 423 litre sahte içki ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sahte içki imalatı yapan adresleri belirleyip, operasyon yaptı. Operasyonda, 423 litre sahte içki ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli, gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2020-10-15 11:42:02



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