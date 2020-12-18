Polis memuru korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

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Çorum Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünde görevli Başpolis Mehmet Haşim Gültekin (46), korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

25 gün önce korona virüs testi pozitif çıkarak Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan ve 10 gün önce durumu ciddileşerek yoğun bakım ünitesinde entübe edilen Gültekin, yaşam mücadelesini kaybetti.

Eşi sağlık çalışanı olan 2 çocuk babası Başpolis Mehmet Haşim Gültekin, son yolculuğuna memleketi Samsun'da uğurlanacak.

Gültekin'in cenazesine Çorum İl Emniyet Müdürü Mehmet Günsür'ün de katılacağı öğrenildi.

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