Çorum´da kömür ocağında göçük; 2 yaralı



Yusuf ÇINAR/İSKİLİP (Çorum), (DHA) ÇORUM´un İskilip ilçesinde özel bir kömür madeni ocağında meydana gelen göçükte Nihat Yağlı ve Recep Kurt adlı işçiler yaralandı.

İskilip ilçesine bağlı Çomu köyündeki özel bir kömür madeni ocağında gece saatlerinde yerin 1,5 kilometre altında göçük oluştu. Ocakta çalışan işçilerden Nihat Yağlı ve Recep Kurt, enkaz altında mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekiplerinin çalışması ile 2 işçiye yaralı olarak ulaşıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçiler buradaki tedavilerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-02-24 04:41:00



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