Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çorum'da aşılama sürecini başlatıyor Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon 249 bin öğretmen ve eğitimcinin aşılama programı başlamış olacak İlk doz aşıyı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptıracak

Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu

Korona virüs tedbirleri kapsamında okulların 1 Mart günü yüz yüze eğitime geçmesi nedeniyle öğretmenler için aşılama süreci başlıyor.

Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon 249 bin öğretmen ve eğitim çalışanları aşılama programı başlamış olacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çorum'un Sungurlu ilçesinde Arifegazili İlkokulunda aşılama sürecinin startını verecek. MEB, yüz yüze eğitime giren öğretmenler öncelikli olmak üzere listeler Sağlık Bakanlığı'na iletildi. Bu listeler randevu sistemine işlenmeye başlandı.

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