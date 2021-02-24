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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: “Çocuklarımızın eğitimden geri kalmaması için ne gerekiyorsa yapıyoruz” Bakan Selçuk, Çorum’daki eğitim yatırımları toplu açılış törenine katıldı

İHA

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: “Çocuklarımızın eğitimden geri kalmaması için ne gerekiyorsa yapıyoruz” Bakan Selçuk, Çorum’daki eğitim yatırımları toplu açılış törenine katıldı

Milli Eğitim Batanı Ziya Selçuk, “Dünyadaki tüm ülkeleri izliyoruz. İzlediğimiz bu çalışmaları, gördüğümüz çalışmaları Türkiye içinde karşılaştırmalı olarak ele alıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devleti Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizler olarak çocuklarımızın eğitimden geri kalmaması için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Eğitim bilişim ağında dünyada ödül aldık. Canlı ders sayısında dünya birincisi olduk. Çocuklarımızın daha iyi eğitim alması için öğretmenlerimiz, meslektaşlarımızla beraber hep birlikte el birliği içerisinde çalışıyoruz” dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çorum’da 113 milyon 500 bin liraya mal olan 24 eğitim kurumunun açılış törenine katıldı.
Öğretmenlerin aşı programının başlaması vesilesiyle Çorum’a geldiklerini hatırlatan Bakan Selçuk, “Arifegazili köyünde öğretmenlerimizle buluştuk. Halkımızla buluştuk. Bende öğretmenlerimizle beraber aşının ilk dozunu oldum. Bundan sonra öğretmenlerimizin aşı tedariki Sağlık bakanlığı tarafından planladı” diye konuştu.
2023 vizyonu çerçevesinde bakanlık olarak yapmak istedikleri her işin çocukların hayatının daha da güzelleşmesi, eğitim öğretimin kalitesinin daha da artması üzerine olduğunu dile getiren Selçuk, “Bugün burada bu amacı hayata geçirmek için bulunuyoruz. Bütün bu binaların yapılıyor olması Türkiye’nin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin, halkımızın, milletimizin, devletimizin, çocuklarımızın dünyadaki eğitim sistemleriyle rekabet edebilmesi içindir. Bütün gayretimiz çocuklarımızın bu ülkenin geleceğinin dimdik ayakta durmasını sağlamak için. Hepimizin evlatları, çocukları bizim gurur ve kıvanç vesilemiz. Onları yetişmiş olarak gördükçe bu topraklarda al şanlı bayrağımızın çok daha dik şekilde duracağından eminiz. Çocuklarımızın bu ülkenin hayallerini, bu ülkenin düşüncelerini, bu ülkenin ülkülerini dikkate alarak yetişmesi, evrensel değerler üzerinde, milli ve manevi değerler üzerinde manevi değerler üzerinde hakkıyla yetişmesi bizim için çok kritik” ifadelerini kullandı.
Dünyadaki tüm ülkeleri izlediklerini dile getiren Bakan Selçuk, “İzlediğimiz bu çalışmaları, gördüğümüz çalışmaları Türkiye içinde karşılaştırmalı olarak ele alıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocuklarımızın eğitimden geri kalmaması için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Eğitim bilişim ağında dünyada ödül aldık. Canlı ders sayısında dünya birincisi olduk. Çocuklarımızın daha iyi eğitim alması için öğretmenlerimiz, meslektaşlarımızla beraber hep birlikte el birliği içerisinde çalışıyoruz. Bugün 154 derslikli 9 ilkokul, 88 derslikli 5 ortaokul, 8 derslikli bir anaokulu, 100 kişi kapasiteli bir kız pansiyonu, 112 derslikli 5 lise, 16 derslikli bir BİLSEM, Özel eğitim okulu ile spor salonunu hizmete açıyoruz. Bu tür açılışılar bizi mutlu ediyor. Çocuklarımızın daha rahat ortamda daha kaliteli eğitim alması için fırsat oluyor. Bu yatırımlar artarak devam edecek. Burada çok emek var. Binaları yapmak bizim işimiz. Binaları yapmak yetmiyor. İçerisini doldurmak gerekiyor. Buradaki hayatı güzelleştirmek gerekiyor. Buradaki öğretmenler, veliler, çocukların mutluluğu için gayret göstermek gerekiyor” dedi.
Bakan Selçuk’un konuşmasının ardından protokol üyeleriyle birlikte açılışı yapılan eğitim kurumlarının açılış kurdelesini kesti. Açılışın ardından Bakan Selçuk, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

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