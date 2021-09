Halk Et ürün yelpazesini genişletiyor Çorum Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Halk Et, işkembe ve kelle paça üretimine başladı

Çorum Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Halk Et Kombinası ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor.

Halk Et, sucuk ve kavurmanın ardından işkembe ve kelle paça üretimine başladı. Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, düzenlediği basın toplantısıyla Halk Et’in yeni ürünlerini tanıttı.

Beltaş A.Ş.’nin faaliyetleri hakkında gazetecilere bilgi veren Çorum Belediye Başkan Yardımcısı ve Çorum Beltaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Lemzi Çöplü, Beltaş’a bağlı işletmelerden olan Halk Ekmeğin yıllık 10 milyon adet ekmek üreterek 35 noktada satışını gerçekleştirdiğini söyledi. Hayvan pazarı ve mezbaha faaliyetlerinin de devam ettiğini dile getiren Çöplü, kesimhanede günlük 250 büyük, 500 küçükbaş hayvan kesimi gerçekleştirdiklerini açıkladı.

İskilip yolu üzerindeki Halk Et Kombinası bünyesindeki satış mağazasında et ürünleri, kavurma ve sucuk satışını yaptıklarını belirten Çöplü, son olarak pişirilmeye hazır halde paketlenen kelle paça ve işkembe üretimine başladıklarını duyurdu.

Hanımeli Yöresel Satış Noktaları'nda, hanımların kendi el emeği ile üretilen ürünleri satışa sundukların da belirten Başkan Yardımcısı Çöplü, "Kadın Kültür Merkezlerindeki ürünlerden birer tane örnek alarak sitemize koyduk. Talep doğrultusunda temin edeceğiz. İnternet sitesi üzerinden satışlar devam ediyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.