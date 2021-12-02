Sungurlu'da imalathaneler denetlendi

Çorum'un Sungurlu ilçesi'nde, zabıta ekipler ilçede üretim yapan imalathaneleri denetledi.

İmalathanelerin denetimi sırasında malzemeleri tek tek kontrol eden zabıta ekipleri, özelikle pastane imalathanelerini mercek altına aldıklarını ifade ederek, hijyen konularında işletme sahipleri ve çalışanları kontrolden geçirdiler.

Zabıta Müdürü Kemal Karaman, "Zabıta ekiplerimiz tarafından imalat yapılan işyerlerinde denetimlerin sürdüğünü ifade ederek, üretimin yapıldığı imalathanelerde hamur işlevlerinde kullanılan yağ ve gıda maddelerinin kontrolünü yaparak, söz konusu denetimlerin amacının vatandaşlarımıza sağlıklı ve hijyenik bir ortamda üretilen yiyecekleri tüketmesini sağlamaktır. Ekiplerimiz denetimler esnasında yönetmeliğe uygun şartlarda üretim yapmayan işyeri sahiplerini uyararak, eksiklerini tamamlaması yönünde süre verdi. Belirtilen sürede eksikliklerini tamamlamayan işyerleri hakkında gerekli yasal işlemleri yapacağız. Umuma açık ve halk sağlığını direk etkileyen imalathane ve benzeri iş yerlerinde denetimlerimiz aralıksız devam edecektir” dedi.

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