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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çorum’da mantardan zehirlenen 3 çocuk tedavi altına alındı | Son dakika haberleri

        Çorum’da mantardan zehirlenen 3 çocuk tedavi altına alındı

        Çorum'un Mecitözü ilçesinde doğadan toplanan mantarları yiyen 17, 7 ve 2 yaşındaki 3 çocuk zehirlenerek, yoğun bakımda tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 08:02 Güncelleme: 19.05.2025 - 08:02
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        Mantardan zehirlenen 3 çocuk tedavi altında
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        Çorum'da yedikleri mantardan zehirlenen 3 çocuk yoğun bakımda tedavi altına alındı.

        Mecitözü ilçesi ve merkeze bağlı Türkler köyünde doğadan toplanan mantarları yiyen E.A. (17), B.S.D. (7) ve İ.D. (2), bulantı ve kusma şikayetleri ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yedikleri mantardan zehirlendikleri değerlendirilen 3 çocuk, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

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