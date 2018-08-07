Cottbus - Unterhaching maçı istatistikleri

Almanya 3. Lig heyecanı devam ediyor. Cottbus, 08 Ağustos 2018 Çarşamba günü Unterhaching takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 20:00. Cottbus 6 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Unterhaching 4 puanda ve 5. sırada. Cottbus, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Unterhaching son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 466 kodlu maçı oynayanlar; Cottbus galibiyet oranı 1.70, beraberlik oranı 3.10, Unterhaching galibiyet oranı 3.50. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Cottbus son haftadaki Unterhaching müsabasında 3-0 kazandı.

Unterhaching ise Cottbus maçında 3-0 yenildi.

Cottbus, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 0 gol yedi.

Unterhaching, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Unterhaching, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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