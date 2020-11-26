Covid-19: İtalya'da Sicilya yönetimi Küba'dan yardım istedi: Doktor ve hemşireye ihtiyacımız var

İtalya'nın Sicilya adası yönetimi, Covid-19 salgınıyla mücadelede görevli tıbbi personel sayısının yetersiz kalması endişesiyle Küba'dan doktor ve hemşire talebinde bulundu.

Sicilya Bölge Yönetimi, Küba Sağlık Bakanlığı ve büyükelçiliği ile temasa geçerek 60 kişilik bir sağlık ekibi desteği istedi.

İtalyan basınındaki haberlere göre Sicilya, Küba'dan yoğun bakım uzmanı, hemşire, anestezist, virolog gibi uzmanlardan oluşan bir ekip talep etti.

Ada yönetiminin Çin'den de sağlık personeli desteği istemeye hazırlandığı belirtildi.

Sicilya'da koronavirüs krizinin yönetiminden sorumlu komiser Renato Costa bu yardım çağrısını, "Küba hükümetinin elinde, başka ülkelere gitmeye hazır doktor ve hemşire ekipleri mevcut. Biz de onlardan yardım istedik" şeklinde açıkladı.

La Repubblica gazetesine konuşan Costa, İtalya'nın başka bölgelerinin de Küba'dan benzer şekilde talepte bulunduğunu söyledi ve "Erken davranmış olmayı umuyoruz. Büyükelçilikle yakın temas içindeyim, SOS çağrımızı olumlu karşılamış gibi görünüyorlar" dedi.

'Yatak kapasitesi fazla gösterildi' iddiası soruşturuluyor

Küba, İtalya'da salgının ilk ayları olan Mart-Nisan döneminde en ağır etkilenen kuzey bölgelere destek amacıyla tıbbi ekipler yollamıştı.

O dönemde Sicilya'nın da aralarında yer aldığı güney bölgeleri salgını nispeten hafif geçirse de "ikinci dalga" bu bölgeleri de ağır etkiliyor.

5 milyon nüfuslu Sicilya adasında son bir günde 47 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve salgın başından bu yana can kayıpları 1322'ye ulaştı.

Ülke genelinde ise son 24 saatte 722 kişinin daha ölmesiyle toplam can kaybı 52 bin 28 oldu.

İtalya çapında bugüne kadar tespit edilen toplam vaka sayısı da son bir günde 25 bin 853 artışla 1 milyon 480 bin 874'e çıktı. Bu vakaların 57 bini Sicilya'da.

İtalyan hükümeti bu ay başında ülkeyi alarm seviyesine göre üçe bölerken, Sicilya'yı orta seviyede riskli olan "turuncu bölgeler" arasına dahil etti.

Risk seviyesinin belirlenmesinde kullanılan kriterler arasında, yoğun bakım servislerindeki yatak kapasitesi de yer alıyor.

Sicilya'da sağlık yetkililerinin, adanın kısıtlayıcı önlemlerin daha sıkı olduğu "kırmızı bölgeler" arasına alınmaması için, yatak kapasitesini olduğundan fazla gösterdiği iddia ediliyor.

Yerel basının bu yönde ses kayıtları yayımlaması üzerine hükümet inceleme başlattı.