Covid-19: Koronavirüs korkusu nedeniyle beş limana yanaşmasına izin verilemeyen gemi Kamboçya'ya demirledi

Getty Images MS Westerdam

Kamboçya, beş ülkenin Covid-19 adı verilen koronavirüs endişesiyle limanlarına sokmadığı, 2 binden fazla kişi taşıyan yolcu gemisi MS Westerdam'ın Siyanukvil (Krong Preya Siyanuk) kentinde bir limana demirlemesine izin verdi. Gemi Tayland, Tayvan, Guam, Filipinler ve Japonya tarafından geri çevrilmişti. Gemide henüz kimsede virüs görülmedi.

MS Westerdam en son Salı günü Tayland'ın Bangkok Limanı'na girmeye çalışmış fakat reddedilmişti.

Tayland donanmasına ait bir gemi, Tayland Körfezi'nden çıkana kadar gemiye eşlik etmişti.

MS Westerdam'daki yolculardan ABD'li Angela Jones, "Bu sabah uyandığımda karayı görmek nefes kesiciydi. 'Bu gerçek olabilir mi?' diye düşündüm" dedi. Jones, "Heyecanlandığımız anlar olmuştu, bu ülkelerin limanlarına gidip evimize dönebileceğimizi düşünüyorduk ama olmadı" diye konuştu.

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ABD merkezli Holland America Line şirketi tarafından işletilen gemi, 1 Şubat'ta 1455 yolcu ve 802 mürettebatla Hong Kong'dan yola çıkmıştı. Geminin 14 gün denizde kalması planlanıyordu. Sürenin sonuna yaklaşılmasıyla birlikte liman bulunamaması durumunda gemide yakıt ve yiyeceğin bitmesinden endişe ediliyordu.

Geminin kaptanı Vincent Smit, Siyanukvil limanına yanaşmadan önce denizde demir atılacağını ve yetkililerin gemide sağlık taraması yapacağını söyledi.

Yolcular Kamboçya'nın başkenti Punon Pen'den kendi ülkelerine dönebilecek.

Kamboçya'nın limanlarını açma kararı Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü tarafından da takdir aldı.

Örgütün direktörü Tedros Ghebreyesus, "İşte istediğimiz türden bir uluslararası dayanışma" dedi.

Yolcuların düzenli olarak sağlık durumlarının kontrol edildiği MS Westerdam'da henüz bir vaka tespit edilmedi.

Reuters MS Westerdam'ın yolcuları

Japonya'daki Diamond Princess adlı yolcu gemisinde de 200'den fazla enfeksiyon tespit edilmiş, gemi karantinaya alınmıştı.

Henüz tüm yolcuların sağlık taraması bitmediği için vakaların artmasından endişeleniliyor.

Gemide son olarak Perşembe günü 44 yeni vaka tespit edildi.

Daha önce Hong Kong'da da bir gemi, inen bir yolcuda virüs tespit edildiği için karantinaya alınmış, sonrasında yolcuların inmesine izin verilmişti.