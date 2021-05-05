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Covid-19 testi pozitif olan annelerin sütünde koronavirüse rastlanmadı

İstanbul Üniversite Tıp Fakültesi ve Medipol Üniversitesi Hastanesi´nden uzmanların yaptığı araştırmada, Covid-19'a yakalanan emziren annelerin sütlerinde virüse rastlanmadı. Hastalığı atlatan annelerin, ürettikleri antikorları sütleri ile bebeklerine geçirerek, bağışıklıklarını güçlendirdikleri tespit edildi

Covid-19 testi pozitif olan annelerin sütünde koronavirüse rastlanmadı
Araştırdılar! Anne sütünde Covid-19'a rastlandı mı?
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DHA

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik İmmünoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayper Somer, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Gülbin Gökçay ve Doç. Dr. Gonca Keskindemirci ile Medipol Üniversitesi Hastanesi´nden Prof. Dr. Nalan Karabayır tarafından yapılan çalışmada, Covid-19 testi pozitif çıkan 11 emziren annenin sütlerinde testler yapıldı.

Birkaç hafta boyunca düzenli olarak devam eden testler kapsamında, günün belirli saatlerinde emzirmeden önce annelerin sütlerinden örnekler alındı. Araştırma sonucunda, annelerin sütlerinde Covid-19 olmadığı ve hiçbir bebeğe anne sütü üzerinden virüs geçmediği görüldü. Ayrıca, Covid-19'u atlatmış olan annelerde oluşan antikorun ise sütle birlikte bebeğe geçtiği ve virüse karşı koruduğu saptandı" dedi.

"ANNE SÜTÜ ÇOK DEĞERLİ BİR ANTİKOR VE BESİN KAYNAĞI"

Covid-19´un ilk görüldüğü andan itibaren testi pozitif olan annelerin bebeklerini emzirebilme durumlarının araştırılmaya başlandığını belirten Prof. Dr. Somer, sözlerine şöyle devam etti: "Birçok virüs anne sütünden geçmiyor. AIDS ve sitomegalovirüs anne sütünden bulaşıyor. Anne sütünden bebeğe koronavirüsün geçip geçmediğine dair ciddi araştırmalar yapıldı. Anne sütü çok değerli bir antikor ve besin kaynağı. Dünya Sağlık Örgütü ilk baştan itibaren Covid-19 testi pozitif olan annelerin bebeklerini emzirmelerinde bir sakınca olmadığını yayınladı. Daha sonra yapılan çalışmalarda bunun doğruluğunu gösterdi."

"ANNE, BEBEĞİNİ EMZİRİRKEN MASKE TAKMASI GEREKİYOR"

Sütle Covid-19´un anneden bebeğe geçtiğini gösteren bir yayın olmadığına dikkati çeken Prof. Dr. Ayper Somer, şu tavsiyelerde bulundu: "Covid-19 solunum yolu ve damlacık yoluyla bulaşan bir hastalık. Anne, bebeğini emzirirken önerdiğimiz mesafe ortadan kalkacağı için maske takmalı. Annenin testi pozitif ise anne bebek çifti olarak en az bazı durumlarda 14 gün karantinada olmaları gerekiyor. Diğer vatandaşların anne bebek çiftiyle temas etmemesi gerekiyor. Bebeklere maske takmadığımız için anne, bebeğini emzirirken maske takması gerekiyor. Her emzirmeden önce ellerini yıkaması gerekiyor. Gerekli önlemlerini almalı. Her emzirmeden önce göğsünü temizlemeli. Annenin sütünü sağması gerekiyorsa bunun için steril önlemlerini alması gerekiyor. Testi pozitif olan anne, sütünü sağarken ve steril kaba doldururken maskesini takmalı ve el yıkama kurallarına uymalıdır."

"BEBEKLERİ KORONAVİRÜSTEN KORUMANIN EN İYİ YOLU ANNE SÜTÜ"

Pandeminin başından beri koronavirüsün çocukları az etkileme nedeninin merak edilen bir konu olduğunu kaydeden Prof. Dr. Somer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünyada çocuk vakaları artıyor deniliyor ama bu durum erişkinlere paralel bir şekilde artıyor. Koronavirüsten bebeklerin az etkilemesinin en büyük sebeplerinden biri anne sütü ve bağışıklıklarının güçlü olmasıdır. Bağışıklık bebeklerde güçlü oluyor. Yaşla birlikte bu bağışıklık sistemi azalıyor. Anne sütü bebeğe birtakım hücreleri de veriyor. T hücreleri dediğimiz bağışıklık sistemi hücreleri, bebeği ve çocukları virüslere karşı koruyor. Aşılanan annelerde oluşan antikorların anne sütüyle birlikte bebeğe geçildiği yapılan araştırmalarda görüldü. Bebekleri koronavirüsten korumanın en iyi yolu anne sütü."

"ANNE SÜTÜ ŞEKER HASTALIĞI, LÖSEMİ VE OBEZİTE GİBİ HATALIKLARI DA ÖNLÜYOR"

Bir annenin bebeğine verebileceği en büyük armağanın anne sütü olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ayper Somer, "Doğumdan sonraki ilk birkaç günde gelen ağız sütü bebek için çok değerli. Annenin geçirdiği hastalıklar ve olduğu aşılar sonucu oluşan antikorlar yani koruyucu maddelerin hepsi bebeğe geçiyor. Anne sütü alan bebeklerde ilk altı ay enfeksiyon görülmez. İlk iki sene anne sütü alan bebeklerde enfeksiyon sıklığının azaldığı görülüyor. Anne sütü şeker hastalığı, lösemi ve obezite gibi çağımızın hastalıklarını da önlüyor. Anne sütü alerjik hastalıkları ve astımı da önlüyor" diye konuştu.

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