Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Tüm dünya (Covid-19) koronavirüs ile mücadele ederken tedbir ve korunma yöntemleri de ardı ardına uygulanıyor. Virüs en çok ellerden bulaşıyor. Dolayısıyla virüsü ellerimizi koruyarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak yenebileceğimizi söyleyen Akdeniz Üniversitesi Farmokoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Coşkun Usta, “Ellerimizi doğal yöntemlerle korumak en önemli önceliklerimizden biri olmalı” dedi.

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, pandemi sürecinde kimyasallardan uzak durulmasını gerektiğini söyleyen Akdeniz Üniversitesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Coşkun Usta, "Kimyasallar doğada yüzyıllar içerisinde yok edilmekte ve içme sularımıza karışarak zehir etkisi yapmaktadır. Ayrıca bakteri ve virüslerin direnç gelişmesine neden olarak ileride tedavi edilemeyen daha ciddi enfeksiyonlara yol açabilir" dedi ve bütün bu açılardan bakıldığında daha doğal maddelere yönelmemize, bunun da doğada bulunduğuna işaret etti.

"ÖNCE ELLER"

Virüsün en çok ellerden yayıldığını ve bu nedenle de önce elleri korumamız gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Usta “Gümüş yüzyıllardır değişik amaçlarla ve farklı formlarda kullanılan ve iyi bilinen mikrop öldürücü bir elementtir. Eskiden içme suları bu amaçla gümüş kaplarda servis edilirdi. Gümüş, mikropların hücre duvarını geçirgen kılarak öldürücü etki yapmaktadır. Çok güçlü antioksidan etkileriyle ciltte yenileyici ve koruyucu etkileri söz konusudur. Dezenfektan ve antisepsi açısından rahatlıkla tercih edilebilir. Özellikle uzun süreli koruma sağlaması ve organik bir molekül olarak ağız ve mukozalarımıza zarar vermemesi açısından tercih edilebilir” dedi.

AĞZINDA GÜMÜŞ KAŞIK İLE DOĞMAK!

Çok eski bir deyim olan “Ağzında gümüş kaşık ile doğmak” aslında zenginliğe işaret eden bir deyimdir. Bu deyim, hayat kalitesini anlatıyor. Gümüş kaşıkla yemek yenildiğinde gümüşün 4 binden fazla mikrobu kırma özelliği olduğu biliniyor. Padişahların bu yüzden gümüş kaşıkla yemek yediği biliniyor.

VİRÜS EVE NASIL GİRER?

Koronavirüsü eve getirebilmenin iki yolu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Usta, “(Virüsü) Ya ellerinizle getirirsiniz ya da enfekte olarak getirirsiniz. Maske ve siperlik gibi sosyal mesafe kurallarına uyarak insandan insana geçişi yavaşlatabiliriz. Fakat eller o kadar riskli ki, üstelik kontrol etmemiz de çok zor. Çünkü alışkanlıklarımız var. Eller dışarıya açık olarak kullanılan ve neredeyse gün içerisinde binlerce kez kullanılan, ayrıca da temas noktalarıdır” diye konuştu.

TEMAS MANTIĞINI ÇOK İYİ ÖĞRENMEMİZ GEREKİYOR

Gümüş günümüz teknolojisi ve laboratuvar imkanları sayesinde iyonize olarak elde edilebilir hale geldi. Artık bir mm2’ye binlerce gümüş iyonu sığdırmak mümkün. Bulaşanlar ilk teması önce gümüş iyonları ile yapmak durumundalar. Gümüş iyonları prensip olarak tüm zararlı mikroorganizmalara tutunmak ve o yapının etrafını sararak soluksuz bırakmak üzerine kuruludur. Bu prensip ile virüs, bakteri vb. bulaşmalar ciltte bulunan koruyucu bir zırh tabakayla yavaşlatılabilir ve durdurulabilir. Ta ki siz ellerinizi sabunlu su ile yıkayıp akıtana kadar kalan sürede ellerinizi ve uygulanan diğer bölgeleri koruma altında tutabilir. Ellerimizi kullanma noktasında bazı alışkanlıklardan geri dursak dahi “TEMAS” mantığını çok iyi öğrenmemiz gerekiyor.

Prof. Dr. Usta, ellerle her şeye olabildiğince az temasın hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.