Covid aşısı: 10 ülke aşıların yüzde 75'ini aldı, 130 ülkeye bir doz bile gitmedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBBCDünya
ABONE OL

Covid aşısı: 10 ülke aşıların yüzde 75'ini aldı, 130 ülkeye bir doz bile gitmedi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "10 ülke dünyadaki koronavirüs aşılarının yüzde 75'ini alırken 130 ülkeye bir doz aşı bile gitmedi" diyerek aşı adaletsizliğine tepki gösterdi.

Covid aşısı: 10 ülke aşıların yüzde 75'ini aldı, 130 ülkeye bir doz bile gitmedi
BBC TÜRKÇE
- Getty Images

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "10 ülke dünyadaki koronavirüs aşılarının yüzde 75'ini alırken 130 ülkeye bir doz aşı bile gitmedi" diyerek aşı adaletsizliğine tepki gösterdi.

Guterres, BM Güvenlik Konseyi toplantısındaki açıklamasında "inanılmaz derecede dengesiz ve adaletsiz" dediği bu durumun düzeltilmesi ve dünyadaki herkesin bir an önce aşılanması için küresel eylem çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri, "Bu kritik dönemde aşı adaleti küresel toplumun karşı karşıya olduğu en büyük sınavdır" dedi, bilim insanları, aşı üreticileri ve aşı çalışmalarının finansörlerini küresel bir aşılama planını hayata geçirmeye çağırdı.

https://www.facebook.com/watch/?v=264516221833180

Guterres, G-7 ve G-20 ülkelerinin bu süreçte kritik bir rol oynayabileceğini söyledi.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre dünya genelindeki koronavirüs vakalarının sayısı 110 milyonu aşarken, Covid-19'dan en az 2,4 milyon kişi hayatını kaybetti.

Aşı üreticileri üretim kapasitelerini artırmanın yollarını ararken, birçok ülke dışlandığından yakınıyor. Zengin ülkelerde bile aşı sıkıntısı yaşanıyor.

ABD, bu ay WHO'ya 200 milyon dolar ödeme yapacak

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) dünyanın en yoksul ülkelerinin zengin ülkelerle aynı anda aşılara erişimini amaçlayan Covax adlı programı hedeflerine ulaşamadı. WHO, program için 2021'de beş milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu söylüyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Konsey'de "Biden yönetimi, üretim ve dağıtım kapasitesinin artırılması ve dışlanmış halklar dahil aşıya erişimi artırmak için dünya genelindeki ortaklarımızla çalışma yürütecek" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin WHO üyeliğine geri dönmesi kararını almıştı. Blinken toplantıda ABD'nin kuruma katkı payı olarak Şubat sonuna kadar 200 milyon dolar ödeme yapacağını açıkladı.

https://www.youtube.com/watch?v=EQCGMyss4w8&feature=youtu.be

Çin: Aşı milliyetçiliği ve stokçuluğu durdurulmalı

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi de konuşmasında aşı eşitsizliği için "bağışıklık kutuplaşması" ifadesini kullandı.

Wang "Tüm dünya birleşip aşı milliyetçiliğini reddetmeli, aşıların adil ve eşit bir şekilde dağıtımını sağlamalı, gelişmekte olan ve savaşların sürdüğü ülkelerin ucuz aşıya erişimini mümkün kılmalı" dedi.

Wang, Covax programına ilk aşamada 10 milyon doz aşı katkısı sağlayacaklarını söyledi.

Çin daha önce aralarında Somali, Irak, Güney Sudan ve BM'de gözlemci üye statüsüne sahip olan Filistin'in de bulunduğu 53 ülkeye aşı bağışında bulunmuştu.

Wang, 22 ülkeye aşı ihraç ettiklerini 10'dan fazla ülkeyle de Covid konusunda araştırma ve geliştirme programları yürüttüğünü vurguladı.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar da aşı milliyetçiliğine son verilmesi çağrısında bulundu "Gereksiz şekilde aşı stoklanması küresel sağlık güvenliğini sağlama hedefimizi baltalayacak" dedi.

Hindistanlı bakan ülkesinde biri Hindistan'da geliştirilmiş iki aşıya acil kullanım onayı verildiğini, 30 farklı aşı için de çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Jaishankar, dünya genelinde konuşlu 90 bin BM Barış Gücü askerine 200 bin doz aşı "hediye edeceklerini" açıkladı.

- Getty Images

'Yoksul ülkeler 2023 ortasına kadar aşı alamayacak'

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard da konuşmasında Covax programına hız verilmesini, "aşı stokçuluğu ve tekelinin önlenmesi" çağrısında bulundu.

Meksikalı Bakan, bazı yoksul ülkelerin mevcut koşullarda 2023'ün ortasına kadar aşıya erişiminin olmayacağının söylendiğini anımsatarak önceliğin bu ülkelere verilmesini istedi.

Güvenlik Konseyi'nin bu ayki dönem başkanı İngiltere'nin Dışişleri Bakanı Dominic Raab, aşıların güvenli bir şekilde ulaştırılabilmesi için çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edilmesine ilişkin bir karar tasarısını onaylaması çağrısında bulundu.

Rusya: Konsey aşıya değil uluslararası güvenliğe odaklanmalı

Aşıya İngiltere, aralarında Yemen, Suriye, Güney Sudan, Somali ve Etiyopya'nın da bulunduğu, savaş ve istikrarsızlığın hüküm sürdürdüğü ülkelerde yaşayan 160 milyon kişinin koronavirüs aşısına erişememe riski altında olduğunu söyledi.

Rusya'nın BM Temsilcisi Vassili Nebenzia ise Konsey'in aşılara eşit erişime odaklanması fikrine karşı çıktı ve bunun uluslararası barış ve güvenliği sağlamaktan sorumlu olan kurumun görev tanımını aştığını savundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Facebook, Avustralya'daki sosyal medya yasasına karşı, bu ülkedeki kullanıcıların haber içeriklerine erişimini kesti
BBCFacebook, Avustralya'daki sosyal medya yasasına ...
Kuzey Koreli üç bilgisayar korsanı, 1,3 milyar dolarlık soygunla suçlanıyor
BBCKuzey Koreli üç bilgisayar korsanı, 1,3 milyar ...
Prenses Latife: BM, Dubai Emiri'nin kızının 'zorla alıkonulmasıyla' ilgili olarak BAE'den bilgi isteyecek
BBCBM, Dubai Emiri'nin kızının 'zorla alıkonulmasıyla' ...
Ruanda Oteli filminde hikayesi anlatılan 'kahraman' ülkesinde yargılanıyor: 'Terör örgütünü destekledi'
BBCRuanda Oteli filminde hikayesi anlatılan 'kahraman' ...
Çin, ABD'yi geçerek AB'nin en büyük ticaret ortağı oldu
BBCÇin, ABD'yi geçerek AB'nin en büyük ticaret ortağı ...
Avrupa Uzay Ajansı, bir engelli astronotu uzaya göndermeyi amaçlıyor
BBCAvrupa Uzay Ajansı, bir engelli astronotu uzaya ...
Perseverance: NASA'nın Mars'ta yaşam izi arayacak uzay aracının Perşembe iniş yapması bekleniyor
BBCPerseverance: NASA'nın Mars'ta yaşam izi arayacak ...
Fransa'da, tartışmalı 'radikal İslamcılarla mücadele' yasa tasarısı Ulusal Meclis'te onaylandı
BBCFransa'da, tartışmalı 'radikal İslamcılarla mücadele' ...
ABD'nin Teksas eyaletinde tarihi kar fırtınası, milyonlarca kişiyi elektriksiz bıraktı
BBCABD'nin Teksas eyaletinde tarihi kar fırtınası, ...
SON DAKİKA: Güney'e kaçmayı başaran Kuzey Koreliler neler yaşıyor? - Haberler
BBCGüney'e kaçmayı başaran Kuzey Koreliler neler ...