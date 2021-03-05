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Covid: İtalya, 250 bin doz AstraZeneca aşısının Avustralya'ya ihracatını engelledi

İtalya hükümeti, ülkede üretilen 250 bin doz Oxford-AstraZeneca aşısının Avustralya'ya ihracatını engelledi.

Covid: İtalya, 250 bin doz AstraZeneca aşısının Avustralya'ya ihracatını engelledi
BBC TÜRKÇE
- Reuters

İtalya hükümeti, ülkede üretilen 250 bin doz Oxford-AstraZeneca aşısının Avustralya'ya ihracatını engelledi.

İtalya böylece, Avrupa Birliği'ne (AB) aşı tedariki taahhütlerini yerine getirmeyen şirketlerin başka ülkelere aşı ihracatının bloke edilmesini öngören yeni AB düzenlemelerini hayata geçiren ilk ülke oldu.

AstraZeneca, üretim sürecinde karşılaşılan sorunlar nedeniyle, 2021'in ilk çeyreğinde AB üyesi ülkelere taahhüt ettiği aşının sadece yüzde 40'ını sağlayabiliyor.

Eski İtalya başbakanı Guiseppe Conte, Ocak ayında yaptığı açıklamada, AstraZeneca ve Pfizer aşılarındaki gecikmelerin "kabul edilemez" olduğunu söylemiş ve şirketleri, sözleşmelerini ihlal etmekle suçlamıştı.

AB, aşı programındaki yavaşlık nedeniyle eleştirilere maruz kalıyor.

- EPA
Avustralya'da aşı programı geçen hafta başladı

AB geçen Haziran'da, üye ülkeler adına aşı satın alacak şekilde ilaç şirketleriyle müzakerelerde bulunmuştu.

Avustralya, AB ve AstraZeneca, İtalya'nın ihracat yasağı ile ilgili henüz açıklama yapmadı.

Avustralya, aşı programına geçen hafta Pfizer/BioNTech aşısıyla başlamıştı. Cuma günü de AstraZeneca aşısının kullanılması planlanıyordu.

İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şirketin 250 bin doz aşı ihracatı için izin başvurusunu 24 Şubat'ta yaptığı belirtildi.

Bakanlık, bilimsel araştırma amaçlı az sayıda dozu içeren önceki başvurulara izin verildiğini, ancak 250 bin doz için yapılan son başvurunun reddedildiğini kaydetti.

AB ve İtalya'da sürekli aşı açığı olduğu, ihraç edilmesi düşünülen doz sayısının ise İtalya ve AB'ye verilen miktarın toplamından fazla olduğu belirtildi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, aşı programının hızlandırılmasına öncelik veriyor. AstraZeneca'nın taahhüt ettiği doz sayısını yüzde 70 düşürmesini eleştiren Draghi, AB kurallarının şirketlere katı bir şekilde uygulanması gerektiğini savunuyor

AstraZeneca ile sorunlar nasıl başladı?

AB, Ağustos ayında AstraZeneca ile 300 milyon doz aşı için sözleşme imzalamış, 100 milyon ekstra doz talep etme seçeneğini de açık bırakmıştı.

Ancak İngiltere-İsveç ortaklığı şirket, bu yıl başlarında, Hollanda ve Belçika'daki fabrikalarda üretim sorunları nedeniyle gecikme yaşandığını açıkladı.

Mart ayı sonunda 100 milyon doz aşı yerine AB'ye şimdi sadece 40 milyon doz teslimat yapılması bekleniyor.

AB bunun üzerine 30 Ocak'tan itibaren ihracat denetimi uygulaması başlatarak, AB üyesi ülkelerde üretilen aşıların dışarıya ihracatını engelleme yetkisi tanıdı.

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