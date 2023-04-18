Georgina, "Sahilde yıkanmaktan vazgeçip eve geldim ve Cris bana kaplıcaya gitmemi söyledi. Spa'da ıslanmasınlar diye kollarımı havaya kaldırdığım için çok rezil bir durumdaydım. Kollarımın böyle olmasından bıkmıştım resmen. Evdeki havuzda neredeyse ayağa kalkamıyorum ve pes etmek zorunda kalıyorum" dediği anda, arkadaşları neyi ima ettiğini anladı ve ona şu soruyu sordu: