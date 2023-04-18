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Cristiano Ronaldo-Georgiana Rodriguez ilişkisinde kriz çıktı!

Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da sürdüren dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, bu kez özel hayatıyla gündem oldu. Portekizli yıldız ile sevgilisi Georgiana Rodriguez arasında büyük bir kriz çıktığı iddia edildi.

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  • Cristiano Ronaldo-Georgiana Rodriguez ilişkisinde kriz çıktı!

    Futbolculuk kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo ile sevgilisi Georgiana Rodriguez'in arası bozuldu...
  • Cristiano Ronaldo-Georgiana Rodriguez ilişkisinde kriz çıktı!

    Suudi Arabistan'a gitmesinin ardından sık sık magazin basınına da konu olan Portekizli futbolcu, bu kez sevgilisi Georgiana Rodriguez'le yaşadığı krizle gündeme geldi. 
  • Cristiano Ronaldo-Georgiana Rodriguez ilişkisinde kriz çıktı!

    Alman gazetesi Bild’in, İspanyol medyasına dayandırdığı haberde ünlü çiftin ilişkisinde büyük sorunlar yaşandığı iddia edildi.
  • Cristiano Ronaldo-Georgiana Rodriguez ilişkisinde kriz çıktı!

    Ronaldo'nun, sevgilisinin davranışlarından bıktığı ve bu nedenle ilişkinin krize girdiği belirtildi.
  • Cristiano Ronaldo-Georgiana Rodriguez ilişkisinde kriz çıktı!

    38 yaşındaki futbolcunun, son aylarda daha bencil ve kibirli hale gelen Rodriguez'in davranışlarından rahatsız olduğu ifade edildi.
  • Cristiano Ronaldo-Georgiana Rodriguez ilişkisinde kriz çıktı!

    Ronaldo'nun ayrıca, sevgilisinin kendisi ve çocuklarla daha az ilgilenmesinden dert yandığı öne sürüldü. 
  • Cristiano Ronaldo-Georgiana Rodriguez ilişkisinde kriz çıktı!

    SON DÖNEMDE SİNİRLİ HALİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

    Portekizli yıldız futbolcu, son dönemde yeşil sahadaki agresif ve sinirli tavırlarıyla da dikkat çekiyor.
  • Cristiano Ronaldo-Georgiana Rodriguez ilişkisinde kriz çıktı!

    Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig'de son haftalarda aldığı sonuçların ardından ikinci sıraya geriledi.
  • Cristiano Ronaldo-Georgiana Rodriguez ilişkisinde kriz çıktı!

    RONALDO'NUN EN BÜYÜK FANTAZİSİNİ AĞZINDAN KAÇIRDI

    Öte yandan Portekizli süperstarın sevgilisi Georgina Rodriguez, geçtiğimiz günlerde yayınlanan Netflix programı "I am Georgina"nın ikinci sezonunda kendisi ve Ronaldo'nun seks hayatı hakkında çok konuşulacak bir ayrıntıyı ağzından kaçırmıştı.
  • Cristiano Ronaldo-Georgiana Rodriguez ilişkisinde kriz çıktı!

    Bir bölümde konuşan çarpıcı güzel, Portekizli süperstarla çılgına döndüğü en tuhaf yeri açıkladı.
  • Cristiano Ronaldo-Georgiana Rodriguez ilişkisinde kriz çıktı!

    Georgina, "Sahilde yıkanmaktan vazgeçip eve geldim ve Cris bana kaplıcaya gitmemi söyledi. Spa'da ıslanmasınlar diye kollarımı havaya kaldırdığım için çok rezil bir durumdaydım. Kollarımın böyle olmasından bıkmıştım resmen. Evdeki havuzda neredeyse ayağa kalkamıyorum ve pes etmek zorunda kalıyorum" dediği anda, arkadaşları neyi ima ettiğini anladı ve ona şu soruyu sordu:
  • Cristiano Ronaldo-Georgiana Rodriguez ilişkisinde kriz çıktı!

    "Spa'da değil de yatakta sevişebilirdin!"
  • Cristiano Ronaldo-Georgiana Rodriguez ilişkisinde kriz çıktı!

    Georgina ise daha sonra utanmış bir şekilde ağzından kaçırdı: "Hayır, orada yaptık!"
  • Cristiano Ronaldo-Georgiana Rodriguez ilişkisinde kriz çıktı!

    Ve çarpıcı model, tam olarak ne söylediğini anlayınca hemen sustu.
  • Cristiano Ronaldo-Georgiana Rodriguez ilişkisinde kriz çıktı!

    Georgina, bir süre sessiz kalırken kız kardeşi onu biraz daha sorguladı:
  • Cristiano Ronaldo-Georgiana Rodriguez ilişkisinde kriz çıktı!

    "Spa'da seviştiniz mi yani?" Bu soru karşısında Georgina bir süre gergin bir şekilde durup beklemeyi tercih etti.
  • Cristiano Ronaldo-Georgiana Rodriguez ilişkisinde kriz çıktı!

    Böylece Ronaldo'nun sevgilisi Georgina, Portekizli süperstarın en büyük fantazilerinden birisini ağzından kaçırarak seviştikleri en tuhaf yerlerden birisini açıkladı.
  • Cristiano Ronaldo-Georgiana Rodriguez ilişkisinde kriz çıktı!

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