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Cristiano Ronaldo hangi takıma transfer olacak?

Juventus'tan ayrılarak eski takımı Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo, aradığını bulamadı! Portekizli yıldız için çok sürpriz bir transfer iddiası geldi!

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