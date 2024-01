CRR'de Şubat'ta 12 konser var İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda, Şubat ayında klasik müzikten Türk musikisine, cazdan dünya müziğine uzanan seçkide 12 konser müzikseverlerle buluşacak. CRR'de ayrıca 'Girişte Solda' başlıklı müzik söyleşileri, her Çarşamba saat 17.00'de gerçekleşen 'Beş Çayı Konserleri' ve müzik öğrencilerinin CRR fuayesinde konser vererek dinleyiciyle buluşma imkânı buldukları 'Genç Müzisyenlere Destek Projesi' konserleri Şubat ayı boyunca ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

İşte konserler:

ALAFSAR RAHIMOV – 2 ŞUBAT CUMA – 20.00

Caz ve Mugam'ın benzersiz birleşimi olan Alafsar Rahimov'un "Balaban Meets Jazz" konseri, 2 Şubat Cuma akşamı saat 20.00’de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluşuyor. Balabanın etkileyici sesiyle cazın modern ritimlerinin harmanlandığı bu özel gecede, Rahimov'a sahnede Kaan Bıyıkoğlu (piyano), Enver Muhamedi (bas gitar), Burak Durman (davul) ve Tümer Uluçınar (elektro gitar) eşlik edecek.

ALEJANDRO DEL ANGEL & CRR SENFONİ ORKESTRASI “ROMA KARNAVALI” – 3 ŞUBAT CUMARTESİ – 20.00

Sahnedeki karizması ve etkileyici vokal performanslarıyla opera dünyasında kendine sağlam bir yer edinen, eleştirmenler tarafından "parlayan tenor" ve "olağanüstü bir şarkıcı" olarak nitelendirilen Meksikalı tenor Alejandro Del Angel, “Roma Karnavalı” ile 3 Şubat Cumartesi akşamı CRR’de. Del Angel’e CRR Senfoni Orkestrası’nın eşlik edeceği konserde orkestrayı yetenekli İtalyan şef Jacobo Brusa yönetecek.

SELİN ŞEKERANBER & YUDUM ÇETİNER - DUO BLANC & NOİR - “IMAGINE” – 4 ŞUBAT PAZAR – 11.30

Duo Blanc & Noir

Eğitimci piyanistler Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner'den oluşan Duo Blanc & Noir, 4 Şubat'ta saat 11.30'da CRR Konser Salonu'nda gerçekleşecek "IMAGINE" adlı interaktif konserleriyle çocukları ve ailelerini müziğin büyülü dünyasına davet ediyor. Bu özel etkinlik, 0 ile 7 yaş arası çocuklara klasik müzikle tanışma fırsatı sunarken, onları hayal gücünü besleyen bir müzikal maceraya sürüklüyor.

RANDY ESEN & CRR CAZ ORKESTRASI – 9 ŞUBAT CUMA – 20.00

Caz sahnelerinin parlayan yıldızı Randy Esen, 9 Şubat'ta saat 20.00'de CRR Konser Salonu'nda, Nail Yavuzoğlu yönetimindeki CRR Caz Orkestrası ile konser verecek. Aydın Esen, Bob Moses, Kerem Can Dündar gibi önemli isimlerle iş birliği yapmış ve 'Not Alone' EP'si ile büyük beğeni toplamış olan Randy Esen, caz vokal sanatının en etkileyici temsilcilerinden biri olarak kabul ediliyor.

QUARTETTO DE CREMONA & PABLO BARRAGÁN – 10 ŞUBAT CUMARTESİ – 20.00

Oda müziğinin seçkin temsilcileri Quartetto di Cremona ile sahne karizması ve derin müzikal anlayışıyla tanınan, dünyaca ünlü klarnet virtüözü Pablo Barragán, 10 Şubat'ta saat 20.00'de CRR Konser Salonu'nda unutulmaz bir konserle sanatseverlerin karşısına çıkıyor. 2000 yılında kurulan ve uluslararası alanda saygın bir yere sahip Quartetto di Cremona, keman sanatçıları Cristiano Gualco ve Paolo Andreoli, viyola sanatçısı Simone Gramaglia ve viyolonselci Giovanni Scaglione'dan oluşuyor.

SEZEN AKSU TRIBUTE BY EZGİ KÖKER - ALATURKA PROJECT – 14 ŞUBAT ÇARŞAMBA – 20.00

Sezen Aksu'nun eşsiz eserlerine saygı duruşunda bulunacak olan Ezgi Köker, özel projesi “Sezen Aksu Tribute By Ezgi Köker ‘Alaturka Project’" ile 14 Şubat Sevgililer Günü’nde CRR konser verecek.

Cumhurbaşkanlığı Türk Müziği Korosu Sanatçısı ve İnceSaz Grubu solisti olarak müzik yaşamını sürdüren Ezgi Köker, konserde pop ile Türk müziğinin özgün söylem biçimlerini harmanlayarak Sezen Aksu'nun geniş oktavlı ve Türk Müziği tınılarına sahip eserlerini yorumlayacak. Köker’e sahnede Erdem Sökmen (gitar), Can Kandaz (ud), Eylem Pelit (bas gitar), Türker Çolak (davul, perküsyon) ve Burak Dursun (trompet-trombon) eşlik edecek. Ezgi Köker ve Alaturka Project, bu özel gecede Sezen Aksu'nun az bilinen şarkılarını, zengin bir müzikal dokuya sahip performansla sunacaklar.

FERHAT FERAT/MAHARET – 16 ŞUBAT CUMA – 20.00

AYDIN ESEN OKAY TEMİZ/BOB FRANCESCHINI/FERHAT FERAT/ÇAĞDAŞ ORUÇ/KRISTIAN LIND/SELİM GÖKSU/HURİ ALİEFENDİOĞLU

Aydın Esen

Caz müziğiyle Anadolu'nun ritmik ve melodik zenginliklerini birleştiren "Maharet" projesi, 16 Şubat'ta saat 20.00'de CRR’de buluşuyor. Bu etkileyici projenin lideri olan Ferhat Ferat, elektronik gitarının yanı sıra besteci ve düzenleyici kimliğiyle de öne çıkıyor. Konserde Ferhat Ferat’a dünya litaratürüne girmiş araştırmacı müzisyen Okay Temiz, caz piyanosunun dev ismi Aydın Esen, Amerikalı caz saksafoncusu Bob Franceschini, saksafonist Çağdaş Oruç, İsveçli basçı Kristian Lind, baterist Selim Göksu ile ud ve vokalde Huri Aliefendioğlu eşlik edecek

LURA – 17 ŞUBAT CUMARTESİ – 20.00

Cabo Verde’nin hasret, aşk ve deniz kokan şarkılarını tüm dünyaya ulaştıran ve beraber düet yaptığı Çıplak Ayaklı Diva Cesaria Evora gibi son yıllarda dünya müziğinin kazandığı en özel isimlerden biri haline gelen Lura "Best Of Lura" albümü ve kariyerinin en iyi şarkılarını seslendireceği konseri ile 17 Şubat’ta CRR’de hayranlarıyla buluşacak.

NILS PETTER MOLVAER & GÜLŞAH EROL QUINTET – 23 ŞUBAT CUMA – 20.00

Nils Petter Molvaer

Caz ve doğaçlama müziğin usta isimleri, trompet virtüözü Nils Petter Molvaer ve Türkiye'nin önde gelen çellist ve bestecilerinden Gülşah Erol, 23 Şubat'ta CRR Konser Salonu'nda bir araya geliyor. Bu özel gecede, Molvaer'in elektronik ve caz müziğindeki yenilikçi yaklaşımları ile Erol'un çeşitli müzik tarzlarını birleştiren benzersiz yorumu, cazseverlere unutulmaz bir deneyim sunacak.

CRR TÜRK MÜZİĞİ TOPLULUĞU - YÜZYILIN YÜZLERİ - KÂMURAN YARKIN – 24 ŞUBAT CUMARTESİ – 13.00

İbrahim Suat Erbay

CRR Türk Müziği Topluluğu, "Yüzyılın Yüzleri” etkinlikleri kapsamında “Kâmuran Yarkın" özel konseriyle 24 Şubat 2024 Cumartesi günü saat 13.00'te konser verecek. Şefliğini Hakan Talu'nun üstlendiği bu konserde, Kâmuran Yarkın'ın tanburi ve bestekâr olarak Türk müziğine sunduğu değerli eserler, solo ve koro performanslarıyla icra edilecek. Çiğdem Yarkın, İbrahim Suat Erbay ve tanburi Murat Aydemir'in misafir solist olarak yer alacağı konserde, Kâmuran Yarkın’ın mızraplı ve yaylı tanbur icrasındaki benzersiz tarzını yansıtan ve halk tarafından sevilen şarkıları icra edilecek.

MEHMET ALİ SANLIKOL & CRR SENFONİ ORKESTRASI – 24 ŞUBAT CUMARTESİ – 20.00

Ney, piyano ve vokaldeki ustalığı ile tanınan, cazdan klasik müziğe, geleneksel Türk müziğinden modern kompozisyonlara uzanan geniş bir yelpazede eserler veren Mehmet Ali Sanlıkol, 24 Şubat'ta CRR’de. Sanlıkol’a konserde orkestra şefi Murat Cem Orhan yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası eşlik edecek. Konserde, Sanlıkol'un "Bir İstanbul Çelebisi" adlı eseri başta olmak üzere, G.F. Handel'in "Julius Caesar Mısır'da Uvertürü” ve Béla Bartók'un "Çelesta, Vurma Çalgılar ve Yaylılar için Müzik" gibi seçkin eserler yorumlanacak. Bu konser, Sanlıkol'un müzikal derinliğinin ve orkestranın eşlik yeteneğinin bir araya geldiği bir müzik şöleni sunacak.

YESARİ ASIM ARSOY ANMA KONSERİ - MÜNİP UTANDI – 28 ŞUBAT CUMA – 20.00

CRR Konser Salonu, 28 Şubat akşamı Türk müziğinin eşsiz ismi, Yesari Asim Arsoy'u anma konserine ev sahipliği yapacak. Saat 20.00'de başlayacak bu anma gecesi, Arsoy'un unutulmaz eserlerini ve müzikal mirasını onurlandıracak. Türk müziğinin değerli ismi Münip Utandı’nın solist olarak yer alacağı konserde Merve Utandı Kalkan, Aybige Demir Okan, Taner Yalçın, Taha Aras ve Nilsu Kalkan vokallerde sanatçıya eşlik edecek. Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'nun emekli şefi Fatih Salgar ise bu özel anma konserinde konuşmacı olarak yer alacak.

Konserlerin biletleri CRR Gişesi ve Biletix’te satışta.