Cruz Azul - Leon karşılaşma önü

Meksika Liga MX Apertura maçında Cruz Azul ile Leon, 19 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 01:00. 10 puanlı Cruz Azul 2. sırada bulunuyor, Leon 4 puana sahip ve 11. sırada. Cruz Azul, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Leon, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 459. İddaa'da Cruz Azul kazanır 1.50, berabere biter 3.30, Leon kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Cruz Azul son haftadaki Queretaro müsabasında 0-1 yenildi.

Leon ise UNAM (Pumas) maçında 3-0 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Cruz Azul, 4 gol attı ve 0 gol yedi.

Leon, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Leon 1 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ