CSA AL - Fortaleza maçı istatistikleri

Brezilya Serie B maçında CSA AL ile Fortaleza, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 03:30. CSA AL 28 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Fortaleza 29 puanda ve 1. sırada. CSA AL, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Fortaleza, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 186 kodlu maçı oynayanlar; CSA AL galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 2.70, Fortaleza galibiyet oranı 2.50. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

CSA AL son haftadaki Cuiaba müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Fortaleza ise Moto Club MA maçında 1-0 kazandı.

CSA AL, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. CSA AL, kendi sahasında 13 gol attı, 10 gol yedi.

Fortaleza ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Fortaleza, 8 gol atarken 6 gol yedi.

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