CSO Ada Ankara'da çocuk bayramı

ÇOCUKLAR İÇİN ORFF VE RİTİM ATÖLYESİ

8 NİSAN-13:00-FUAYE ALANI

‘Orff ve Ritim Atölyesi’, çocuklara orff schulwerk eğitimi ile müziği deneyimleme ve bedenlerini bir enstrüman olarak kullanmayı sağlarken, orff aletleri, ritim çubuğu, marakas ve diğer enstrümanlarla koordineli olarak takım çalışması imkânı verecek. 5-7 yaş arası çocuklar için 8 Nisan’da CSO Ada Ankara fuaye alanında düzenlenecek atölyede müzik öğretmeni Serhat Er çocukların ritim, koordinasyon ve grup çalışması becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak. Etkinlik için 16 kişilik kontenjan mevcut.

REKLAM ÇOCUKLAR İÇİN RESİM ATÖLYESİ 8 NİSAN-13:00-FUAYE ALANI Görsel Sanatlar Öğretmeni Sebahat Ürün rehberliğinde, ‘Çocuklar İçin Resim Atölyesi’ 8-10 yaş grubu çocuklar için 8 Nisan tarihinde CSO Ada Ankara fuaye alanında saat 15:00’te gerçekleştirilecek. Etkinlik için 15 kişilik kontenjan mevcut. CSO SANATÇILARI İLE PAZARTESİ KONSERLERİ - ‘TRIO ANKA ODA MÜZİĞİ KONSERİ’

8 NİSAN-20:00-BANKKART MAVİ SALON .png REKLAM Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Pazartesi Konserleri kapsamında kemanda Elif Ece Kaya, klarinette Umay Şafak ve piyanoda Ilgın Uysal’ın seslendireceği ‘Trio Anka Oda Müziği’ Konseri, 8 Nisan Pazartesi saat 20.00 CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon’da Ankaral müzikseverlerin beğenisine sunulacak. ÇOCUKLAR İÇİN ORFF VE RİTİM ATÖLYESİ 11 NİSAN-13:00-FUAYE ALANI ‘Orff ve Ritim Atölyesi’, çocuklara orff schulwerk eğitimi ile müziği deneyimleme ve bedenlerini bir enstrüman olarak kullanmayı sağlarken, orff aletleri, ritim çubuğu, marakas ve diğer enstrümanlarla koordineli olarak takım çalışması imkânı verecek. 8-10 yaş için 11 Nisan’da CSO Ada Ankara fuaye alanında düzenlenecek atölyede müzik öğretmeni Serhat Er çocukların ritim, koordinasyon ve grup çalışması becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak. Etkinlik için 16 kişilik kontenjan mevcut.

ÇOCUKLAR İÇİN RESİM ATÖLYESİ 11 NİSAN-15:00-FUAYE ALANI Görsel Sanatlar Öğretmeni Sebahat Ürün rehberliğinde,‘Çocuklar İçin Resim Atölyesi’ 11-12 yaş grubu çocuklar için 11 Nisan tarihinde CSO Ada Ankara fuaye alanında saat 15.00’da gerçekleştirilecek. Etkinlik için 15 kişilik kontenjan mevcut. REKLAM MELODİLER EŞLİĞİNDE OKUYARAK KEŞFEDİYORUM ‘KÜÇÜK PRENS’ 12 NİSAN-13:00-FUAYE ALANI Melodiler Eşliğinde Okuyarak Keşfediyorum ‘Küçük Prens’ atölyesinde, 5-7 yaş aralığındaki minik sanatseverler 12 Nisan saat 13:00’te, CSO Ada Ankara fuaye alanında buluşacaklar. Aklındaki soruların yanıtlarını alana kadar asla vazgeçmeyen Küçük Prens'in maceralarını, hikâye anlatıcısı Didem Yaran ve renkli melodileri ile yazar Selma Tekin; müzik ve dans ile zenginleştirilmiş bir deneyim ile çocuklarla buluşturacak. Etkinlik için 15 kişilik kontenjan mevcut.

ÇOCUKLAR İÇİN ‘ÇOCUKÇA HAKLAR’ YARATICI DRAMA ATÖLYESİ 12 NİSAN-15:00-FUAYE ALANI REKLAM ‘Çocukça Haklar’ Yaratıcı Drama Atölyesi, drama eğitmeni Evrim Özden Açıkgöz rehberliğinde 12 Nisan’da 8-10 yaş arası çocuklar ile 15:00’da CSO Ada Ankara fuaye alanında buluşacak. Çocukların sahip oldukları hakları anlamalarına ve bu hakların nasıl korunması gerektiğine dair bilinci artırmak için tasarlanan atölyede 15 kişilik kontenjan mevcut. MELODİLER EŞLİĞİNDE OKUYARAK KEŞFEDİYORUM ‘KÜÇÜK PRENS’

13 NİSAN-13:00-FUAYE ALANI Melodiler Eşliğinde Okuyarak Keşfediyorum ‘Küçük Prens’ atölyesinde, 8-10 yaş arası çocuklarımız ise 13 Nisan 13:00’te CSO Ada Ankara fuaye alanında buluşacaklar. Aklındaki soruların yanıtlarını alana kadar asla vazgeçmeyen Küçük Prens'in maceralarını, hikâye anlatıcısı Didem Yaran ve renkli melodileri ile yazar Selma Tekin; müzik ve dans ile zenginleştirilmiş bir deneyim ile çocuklarla buluşturacak. Etkinlik için 15 kişilik kontenjan mevcut. UKULELEMDEN MASALLAR 13 NİSAN-15:00 FUAYE ALANI

REKLAM Masal ve hikâye anlatıcısı Esra Sazak ve ritim sanatçısı Emre Sazak tarafından gerçekleştirilecek etkinlikte masal, müzik ve ritim iç içe olacak. 5-6 yaş arası çocukların interaktif olarak katılacağı anlatıda bir Anadolu tekerlemesi çeşitli drama teknikleri ile çalışılacak, ardından ritim saz eşliğinde pekiştirilerek masala giriş yapılacak ve masal şarkısını ukulele ile çalıp söylenecek. Etkinliğin temel amacı çocuk edebiyatı dünyasını müzik ile harmanlamak ve çeşitli enstrümanlar ile temel müzik bilgilerini çocuklara vermek. ÇOCUKLAR İÇİN ‘ÇOCUKÇA HAKLAR’ YARATICI DRAMA ATÖLYESİ