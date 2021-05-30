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CTE'den beklenen açıklama geldi! Açık cezaevi izinleri uzadı mı? Açık cezaevi izinleri son tarih

Koronavirüs salgını sebebiyle açık cezaevi mahkumlarının evlerine dönemsine izin verilmişti. Mahkum ve mahkum yakınları tarafından ilgiyle takip edilen açık cezaevi izin tarihleri ile ilgili beklenen açıklama geldi. Açık cezaevi izinleri uzadı mı? İşte Adalet Bakanlığı Ceza Tevfik Evleri'nin açık cezaevi izinleri açıklaması

CTE'den beklenen açıklama geldi! Açık cezaevi izinleri uzadı mı? Açık cezaevi izinleri son tarih

Ceza Tevfik Evleri, uzun süredir gündemden düşmeyen "Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?" sorusunun yanıtını açıkladı. Mahkum ve mahkum ailelerinin merak ettiği CTE açıklamasına göre Mayıs ayında bitecek olan açık cezaevi izinleri uzatıldı. İşte açık cezaevi izinleri son tarihi

CTE AÇIKCEZAEVİ İZİNLERİ AÇIKLAMASI

Adalet Bakanlığı Ceza Tevfikevleri Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı duyuruda:

"5275 sayılı Kanun’un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün “24/05/2021 tarih ve 13588366-149-684 sayılı yazıları ile COVID -19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID -19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına” dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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